جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم جنين بالضفة الغربية ويداهم المنازل

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت مدينة جنين بالضفة الغربية، فجر الأحد، وداهمت عدة منازل فيها.

وذكرت الوكالة أن القوات الإسرائيلية اعتقلت رجلاً خرج قبل فترة من سجونها، مشيرة لوقوع اشتباكات مع القوة الإسرائيلية، مشيرةً إلى أن القوات اقتحمت حي المراح بالمدينة.



وقال المركز الفلسطيني للإعلام إن شاباً واحداً أصيب بالرصاص خلال عملية الاقتحام.

ودانت منظمة الصحة العالمية، الهجمات التي وقعت بالقرب من 3 مستشفيات في قطاع غزة، هي "الشفاء والقدس والإندونيسي"، والتي أوقعت عشرات الضحايا بين شهداء ومصابين.

وقالت الصحة العالمية في بيان إن التقارير التي تلقتها تفيد بأنه في مستشفى الشفاء، كانت سيارات الإسعاف تُجلي أصحاب الحالات الحرجة من المرضى والمصابين إلى مستشفيات في جنوب قطاع غزة عندما وقع هجوم على مدخل المستشفى.

كانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أرسلت في وقت سابق نداءً للمطالبة بالمرور الآمن لقافلة من سيارات الإسعاف تحمل مصابين ومرضى من المستشفى، في محاولة للحد من الضغط على المستشفى الذي تجاوز سعته الاستيعابية للمرضى بكثير إضافة إلى آلاف النازحين الذين اتخذوا منه ملجأً.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية، أنه جرى الإبلاغ عن هجومين آخرين في اليوم نفسه في مستشفى القدس أسفرا عن إصابة ما لا يقل عن 21 شخصاً، إضافة إلى هجوم آخر بالقرب من المستشفى الإندونيسي.