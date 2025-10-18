قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إخماد نيران حريق سوبر ماركت بمنطقة موقف الزراعة بالمحلة .. صور
مصر تواصل جهودها لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة وسط تصاعد التوترات
تعرف على العقوبات التأديبية داخل الجامعات بالقانون
منتخب السيدات لرفع الأثقال البارالمبي يحقق برونزية بطولة العالم بالعاصمة الإدارية
رانيا المشاط تشارك في إطلاق مبادرة دولية لتعزيز الاستثمار في النظم الصحية
دوري أبطال إفريقيا| «جاب الله» يكشف تفاصيل إصابة محمد شريف
ما وراء جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية.. اعترافات تكشف كل شيء
السكة الحديد تسيّر الرحلة السادسة والعشرين لنقل السودانيين إلى وطنهم.. صور
الليلة .. منة شلبي ضيفة لميس الحديدي في برنامج "الصورة"
موجة صيف جديدة.. تحذير هام من الأرصاد والحرارة تلامس الـ40
طارق العريان: نستعد لتقديم ولاد رزق4 بأبطال جدد | خاص
إحالة البلوجر علياء قمرون إلى محكمة الجنايات لاتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء
ديني

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يجتمع بمديري الجودة بالمناطق لبحث جاهزية المعاهد للاعتماد

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يجتمع بمديري الجودة بالمناطق الأزهرية لبحث جاهزية المعاهد للاعتماد
رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يجتمع بمديري الجودة بالمناطق الأزهرية لبحث جاهزية المعاهد للاعتماد
إيمان طلعت

عقد فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اجتماعًا اليوم بمديري الجودة بالمناطق الأزهرية، بحضور الأستاذ الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور أحمد بركات مدير عام الإدارة العامة لجودة التعليم،  والأستاذ فايز نصر الدين مدير عام الكمبيوتر التعليمي بقطاع المعاهد الأزهرية.

وذلك في إطار اهتمام قيادات الأزهر الشريف بملف جودة التعليم، وتحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف. 

هدف الاجتماع إلى بحث مدى جاهزية المعاهد المرشحة للاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للفصل الدراسي الأول من العام 2025/2026م، حيث شهد الاجتماع مناقشات حول الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها المناطق الأزهرية، إضافة إلى استعراض ملفات المعاهد ومدى استيفائها لجميع المعايير والمتطلبات اللازمة للاعتماد طبقاً للضوابط المعتمدة.

أكد فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس القطاع على تقديم الدعم الكامل لملف الجودة وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه سير العمل، مشددًا على ضرورة تضافر الجهود لضمان اكتمال كافة المتطلبات في المواعيد المحددة، بما يكفل تحقيق أعلى معايير الأداء والتميز، مع التأكيد على أهمية المتابعة المستمرة لكافة المراحل.

من جانبه ثمن فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل القطاع ورئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم، الجهود التي تبذلها الإدارة العامة لجودة التعليم بقطاع المعاهد الأزهرية وإدارات الجودة في المناطق على مستوى الجمهورية، موجهًا بضرورة تقديم دعم فني مكثف للمعاهد المستهدفة، لضمان اكتمال متطلباتها وحصولها على الاعتماد المؤسسي.

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الشيخ أيمن عبد الغني شيخ الأزهر

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

المتهمين

القبض على فتاة و3 شباب يمارسون الرذيلة بالأسكندرية

أرشيفية لانقلاب مركب

غرق مركب هجرة غير شرعية بها مصريين أمام سواحل إيطاليا

سعر الدولار

آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك

ترامب

مظاهرات حاشدة اليوم في كل أمريكا ضد ترامب

الاهلي والزمالك وبيراميدز

3 مواجهات حاسمة للأندية المصرية.. السبت يوم أفريقي ناري للأهلي والزمالك وبيراميدز في بطولات القارة السمراء

البائع

مشاجرة عادية تتحول إلى فيديو مثير للجدل.. ماذا حدث في العياط؟

جانب من الأعمال والاسحار التي عثر عليها بسوهاج

العثور على دُمى مشوهة في حملة تنظيف المقابر بالبلينا..ما القصة؟

كهرباء

فصل الكهرباء غداً عن قرية الكوم الطويل وتوابعها بكفر الشيخ

نقابة أطباء قنا

أطباء قنا تعلن تشكيل هيئة مكتبها بعد اعتماد نتائج التجديد النصفي

حملة تمونية

الدقهلية: 330 مخالفة في حملات تموينية تفتيشية مفاجئة وضبط 2 طن منتجات متنوعة

بالصور

رفع كفاءة المدن الجديدة بالعاشر من رمضان.. صور

وزير الإسكان
وزير الإسكان
وزير الإسكان

مش بتعرف تفتح بوقك قوي .. أعراض غير متوقعة تكشف أورام الغدد اللعابية

اللعاب
اللعاب
اللعاب

طاجن بامية باللحمة المفرومة على طريقة الشيف علاء الشربيني.. طعم لا يُقاوم

طريقة عمل طاجن بامية باللحمة المفرومة
طريقة عمل طاجن بامية باللحمة المفرومة
طريقة عمل طاجن بامية باللحمة المفرومة

عشان تبقى في أمان..تجهيزات السيارة في فصل الشتاء

تجهيزات السيارة في فصل الشتاء
تجهيزات السيارة في فصل الشتاء
تجهيزات السيارة في فصل الشتاء

جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية

ما وراء جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية.. اعترافات تكشف كل شيء

المتهم

مسجل خطر ومدمن.. القبض على المتهم بتفريغ إطارات سيارة طبيبة بمدينة نصر

مهرجان الجونة

إطلالات غريبة بمهرجان الجونة 2025.. فساتين شفافة وبدلات غريبة

