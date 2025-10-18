رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يجتمع بمديري الجودة بالمناطق لبحث جاهزية المعاهد للاعتماد

عقد فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اجتماعًا اليوم بمديري الجودة بالمناطق الأزهرية، بحضور الأستاذ الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور أحمد بركات مدير عام الإدارة العامة لجودة التعليم، والأستاذ فايز نصر الدين مدير عام الكمبيوتر التعليمي بقطاع المعاهد الأزهرية.

وذلك في إطار اهتمام قيادات الأزهر الشريف بملف جودة التعليم، وتحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف.

هدف الاجتماع إلى بحث مدى جاهزية المعاهد المرشحة للاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للفصل الدراسي الأول من العام 2025/2026م، حيث شهد الاجتماع مناقشات حول الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها المناطق الأزهرية، إضافة إلى استعراض ملفات المعاهد ومدى استيفائها لجميع المعايير والمتطلبات اللازمة للاعتماد طبقاً للضوابط المعتمدة.

أكد فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس القطاع على تقديم الدعم الكامل لملف الجودة وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه سير العمل، مشددًا على ضرورة تضافر الجهود لضمان اكتمال كافة المتطلبات في المواعيد المحددة، بما يكفل تحقيق أعلى معايير الأداء والتميز، مع التأكيد على أهمية المتابعة المستمرة لكافة المراحل.

من جانبه ثمن فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل القطاع ورئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم، الجهود التي تبذلها الإدارة العامة لجودة التعليم بقطاع المعاهد الأزهرية وإدارات الجودة في المناطق على مستوى الجمهورية، موجهًا بضرورة تقديم دعم فني مكثف للمعاهد المستهدفة، لضمان اكتمال متطلباتها وحصولها على الاعتماد المؤسسي.