رئيسا وزراء بريطانيا وأستراليا السابقان يصلان إلى إسرائيل في زيارة تضامنية

وصل اليوم رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون ورئيس الوزراء الأسترالي السابق سكوت موريسون إلى إسرائيل في زيارة تضامنية، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام عبرية.

ووفقا لوسائل الإعلام سوف يقوم جونسون وموريسون بجولة في مستوطنة باري ومستوطنة عسقلان.

كما سيلتقي جونسون وموريسون مع الجنود الإسرائيليين الذين يشاركون في الحرب على غزة.

أيضا سوف يلتقون مع عائلات الأسرى لدى حركة المقاومة الفلسطينية حماس، وكذلك مع رئيس دولة الاحتلال يتسحاق هرتسوج.

وفي حصيلة غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد الشهداء والجرحى نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة، منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 9572 شهيدا، وأكثر من 26 ألف جريح، أكثر من ثلثيهم من الأطفال والنساء والمسنين.

وأوضحت أن 9425 شهيدا ارتقوا في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 25 ألفا، وفي الضفة ارتفع عدد الشهداء إلى 147، والجرحى إلى أكثر من 2200.