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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أقل جرام بـ1,466 جنيه.. أسعار الذهب اليوم وثمن غير متوقع لعيار 21

أسعار الذهب
أسعار الذهب

يسعي الكثير من المواطنين الراغبين فى شراء الشبكة إلي متابعة أسعار الذهب على مدار تعاملاتها اليومية وأيضا المستثمرين كافة مستجدات أسعار الذهب علي مدار تعاملات اليوم حيث يعد وسيلة جيدة للادخار.

أسعار الذهب اليوم 


ويتابع المستثمرون  أسعار الذهب على مدار تعاملاتها اليومية خاصة فى ظل ارتباط الأصفر بالاقتصاد العالمي كما أنه ملاذ آمن للاستثمار.

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سعر الذهب عيار 21 اليوم 5-11-2023 في محلات الصاغة

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300 جنيه كاملة| تطور عاجل في سعر الذهب الآن.. وعيار 21 مفاجأة

وبلغ متوسط اسعار الذهب اليوم الأحد بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية ما يلي :-

عيار 24 بيع 2,909 شراء 2,931
عيار 22 بيع 2,666 شراء 2,687
عيار 21 بيع 2,545 شراء 2,565
عيار 18 بيع 2,181 شراء 2,199
عيار 14 بيع 1,697 شراء 1,710
عيار 12 بيع 1,454 شراء 1,466
الاونصة بيع 90,457 شراء 91,167
الجنيه الذهب بيع 20,360 شراء 20,520
الكيلو بيع 2,908,571 شراء 2,931,429

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا

وعلي المستوي العالمي أظهر  مجلس الذهب العالمي عن تقرير اتجاهات الذهب خلال الربع الثالث، ارتفاع الطلب على الذهب من قبل البنوك المركزية بمقدار 337 طن وهو ثالث أكبر مستوى شراء خلال ربع سنوي في بيانات مجلس الذهب العالمي، ولكنه أقل من مشتريات البنوك في الربع الثالث من عام 2022 عندما كان بقيمة 459 طن.

ومنذ بداية عام 2023 ارتفع الطلب من البنوك المركزية علي الذهب بنسبة تفوق 14% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل مستوى قياسي جديد بلغ 800 طن من الذهب.

وانخفض الاستثمار في السبائك والعملات المعدنية بنسبة 14% على أساس سنوي إلى 296 طن بقيادة انخفاض حاد في الطلب من المنطقة الأوروبية.

وتراجع استهلاك المجوهرات والمشغولات الذهبية بشكل طفيف بانخفاض 2% على أساس سنوي إلى 516 طن بسبب قوة أسعار الذهب.

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كسر حاجز 1400 جنيه.. تطور جديد في أسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي

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أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم

وارتفعت احتياطيات الذهب المعلن عنها من قبل البنوك المركزية العالمية ط بصافي 77 طن ذهب خلال شهر سبتمبر، حيث بلغ إجمالية مبيعات البنوك 1 طن فقط مقابل شراء 78 طن الأمر الذي يدل على قوة عمليات شراء البنوك المركزية من الذهب.

وأظهرت البيانات أن جميع المشترين من البنوك المركزية في شهر سبتمبر كان من الأسواق الناشئة، حيث اشترى البنك المركزي الصيني أكبر كمية من الذهب بمقدار 26 طن يليه البنك المركزي البولندي والبنك الأوزبكي.

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