سفارة الصين بالقاهرة: مصر من أهم الدول في المنطقة العربية والإفريقية

قال تشانج تشاو يانج، الوزير المفوض لسفارة جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة، إن مصر من أهم الدول في المنطقة العربية والإفريقية.

وفيما يتعلق بالعلاقات الوطيدة بين البلدين، أكد تشانج في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن الرئيس الصيني، شي جين بينج والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حافظا على علاقات جيدة بين البلدين.

وفي هذا الصدد، أشار إلى أن الجانب الصيني يدعم الحكومة المصرية على التنمية ويشجع أيضا الشركات الصينية على الاستثمار والتنمية في مصر.

وأضاف تشانج، أنه من خلال التعاون الاستراتيجي تحولت الصين لأكبر شريك تجاري واقتصادي لمصر.

وتابع، وصل التعاون التجاري بين البلدين لـ ٢ مليار دولار.

وقال الوزير المفوض لسفارة الصين أيضا، إن الاستثمار والتعاون بين مصر والصين يزداد بوتيرة سريعة، حيث تم إنشاء العديد من المشروعات في مصر مثل مشروع "تيدا" في العين السخنة.

وأضاف، أن مصر أصبحت أكبر دولة في القارة الإفريقية، تساعدها الصين لبناء الألياف الضوئية.