إعلام إسرائيلي : إطلاق صفارات الإنذار في قاعدة رعيم العسكرية بغلاف غزة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية في نبأ عاجل اليوم الأحد: أن صفارات الإنذار تدوي في قاعدة رعيم العسكرية بغلاف غزة.

وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين برصاص قوات الإحتلال الإسرائيلية، اليوم الأحد، بالضفة الغربية إلى 4 أشخاص.

واستشهد خمسة فلسطينيين وأصيب آخرون، في قصف طيران الاحتلال الحربي لمنزل في مُخيم "المغازي" وسط قطاع غزة.

في سياق مُتصل، أفادت مصادر بالقطاع بأن طائرات الاحتلال شنت غارات مُكثفة على أحياء غرب وشمال غزة، وألقت قنابل الفسفور الأبيض المُحرّم دوليًا على تلك الأحياء، خاصة على مخيم "الشاطئ" غرب غزة.