استشهاد 21 شخصا من عائلة واحدة في قصف إسرائيلي استهدف منزلا قرب ميناء غزة

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم الأحد بإستشهاد 21 شخصا من عائلة واحدة في قصف إسرائيلي استهدف منزلا قرب ميناء غزة.

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين برصاص قوات الإحتلال إسرائيلية، اليوم الأحد، بالضفة الغربية إلى 4 أشخاص.

كان قد استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب آخرون، في قصف طيران الاحتلال الحربي لمنزل في مُخيم "المغازي" وسط قطاع غزة.

وفي سياق مُتصل، أفادت مصادر بالقطاع بأن طائرات الاحتلال شنت غارات مُكثفة على أحياء غرب وشمال غزة، وألقت قنابل الفسفور الأبيض المُحرّم دوليًا على تلك الأحياء، خاصة على مخيم "الشاطئ" غرب غزة.