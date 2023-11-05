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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تدشين حملة «بشبابها» في البحر الأحمر

صورة موضوعية
صورة موضوعية

شهد حسن خلف، وكيل وزارة  الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، تدشين حملة "بشبابها" شباب بهوية وطنية، بحضور علاء التايه، رئيس مجلس إدارة نادي الرياضات، ومحمد محمود، رئيس برلمان شباب مصر، وشيرين صفوت، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدنى ومنسق عام الحملة على مستوى المحافظة، ومحمد الحناوي، نائب رئيس برلمان شباب مصر.

 

ورحب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالحضور،  ومنسقى حملة " بشبابها"، مؤكدًا ضرورة المشاركة السياسية لدى الشباب، حيث يعد الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية القادمة مشاركة فى عملية صنع القرار.

 

وأوضحت شيرين صفوت، منسق عام الحملة بمحافظة البحر الأحمر،  أن الهدف الأساسى من الحملة هو تعزيز المشاركة السياسية لدى شباب مصر، حيث يعد الشباب عنصر حيوى وفعال  له تأثير فى مختلف جوانب الحياة السياسية. 

 

وأشار محمد محمود، رئيس برلمان شباب مصر، فى كلمته، إلى أن تمكين الشباب سياسيا يتطلب تعزيز مشاركتهم في العمل السياسى ، حيث تعد المشاركات  السياسية أساس المجتمعات الديمقراطية.

البحر الأحمر اخبار محافظات المشاركة السياسية الغردقة

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