هاني حتحوت: بيراميدز جاد في ضم أحمد فتوح أكثر من الأهلي.. تفاصيل

أعلن الإعلامي هاني حتحوت، عن موقف الاهلي من ضم لاعب من الزمالك ورغبه نادي بيراميدز في التعاقد مع اللاعب أحمد فتوح.

وكتب هاني حتحوت عبر حسابه علي موقع تويتر:"الأهلي مش عاوز يتعاقد مع لاعب من الزمالك "دلوقتي" وبيراميدز يرغب فيضم فتوح أكثر من الأهلي الذي يفضل التعاقد مع محمد حمدي لاعب بيراميدز عن ضم لاعب الزمالك 👀 كواليس لعبة "الكراسيالموسيقية" بين الأهلي والزمالك وبيراميدز بسبب الثنائي فتوح وحمدي 🗣️".

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

يواجه النادي الأهلي نظيره سيراميكا كيلوباترا في مباراته المقبلة والمقرر لها الأربعاء 8 نوفمبر المقبل في الرابعة مساء علي ستاد القاهرةفي مباراة مؤجلة من الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يفوز على المقاولون العرب

وحقق الأهلي فوزًا صعبًا امس على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب عثمان أحمد عثمانأحمد بالجبل الأخضر في الجولة السادسة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-202