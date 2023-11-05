صقل المهارات الكشفية والإرشادية للنشء بمراكز الشباب في سيناء

أطلقت وزارة الشباب والرياضة برنامج تنمية المهارات الكشفية للنشء لصقل المهارات الكشفية والإرشادية للنشء بمراكز الشباب المدن والقرى بمحافظة شمال سيناء،.تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد عبد الفضيل شوشة المحافظ ، وجيهان حنفي وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لإدارة تنمية النشء، وإيمان عثمان مدير عام الإدارة العامة للموهوبين والمبدعين، وإيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام المديرية.

الحركة الكشفية:

ويتضمن البرنامج صقل المهارات الكشفية والإرشادية علي (ماهية ومبادئ الحركة الكشفية- ماهية ومبادئ الحركة الإرشادية- تحديد الإتجاهات- قياس الارتفاع)، بما يحقق تعزيز روح التواصل والتفاعل مع حياة الخلاء والطبيعة، حتى يُصبح الفرد لديه صفات القائد الناجح.

وقال عبد المقصود رمضان مدير إدارة تنمية النشء بالمديرية، إنه يتم تنفيذ التدريب في المراكز بالقرى والمدن من خلال القادة الكشفين بعدد 200 طليع وطليعة لكل مركز شباب.

وفي هذا الصدد تم تنفيذ البرنامج، بمركز شباب ضاحية السلام بالعريش، بتدريب فريقي الاشبال والزهرات، حيث تم شرح محتويات حقيبة الإسعافات الأولية، وأهداف الحركة الكشفية .

كما نفذ مركز شباب العريش البرنامج الكشفي للنش، التدريب على استخدام خامات من البيئة وعمل ايدي لكل زهره وشبل ومكونات الزي الكشفي وأنواع الحبال والعقدة البسيطة .

