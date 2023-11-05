أهالى قرية المويسات بأسوان يكرمون 1000 طالب من حفظة القرآن الكريم

احتفل أهالى نجع المويسات بمدينة البصيلية بمركز إدفو شمال أسوان بحفظة القرآن الكريم من الطلاب، وسط حضور من أهالى النجع والقرى المحيطة.

وحرص أهالى نجع المويسات بقرية البصيلية على تكريم حفظة القرآن الكريم وجميعهم من الطلاب، وبلغ عددهم 1000 طالب وطالبة، وتم تكريمهم من خلال منح كل واحد منهم شهادة تقدير ومبلغ مالى قيمته 2000 جنيه لكل طالب أتم اجتياز الاختبار.



تكريم

ونظمت الاحتفالية الكبرى إحدى الجمعيات بمركز إدفو، وتم تنظيمها فى مركز شباب المويسات بمدينة البصيلية للاحتفال وتشجيع الطلاب والطالبات من حفظة كتاب الله، والذين اجتازوا مسابقة حفظ القرآن الكريم.

وتم تقسيم الطلاب الذين تم تكريمهم خلال الاحتفالية إلى 5 مستويات، المستوى الأول الذين أتموا حفظهم لكتاب الله بأكمله، والثانى أتموا حفظ 20 جزءًا من القرآن الكريم، والثالث أتموا حفظ 15 جزءًا من القرآن الكريم، بالإضافة إلى المستوى الرابع الذين أتموا حفظ 10 أجزاء من القرآن الكريم، والأخير أتموا حفظ 5 أجزاء فقط من القرآن الكريم.

وكان اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، حث الشباب الأسوانى على المشاركة فى الملتقى التوظيفى الذى يفتح لهم آفاقا واسعة لاختيار وظيفتهم المناسبة بالقطاع الخاص فى أفضل وأرقى الشركات، ويتيح لهم حرية المقارنة والتقديم في الوظائف المتنوعة، ولا سيما فى ظل ملحمة البناء والتنمية التى تشهدها الجمهورية الجديدة من خلال المشروعات المتتالية بمختلف قطاعات العمل العام.

وأوضح فوزى صابر، مدير مديرية العمل بأسوان، أن هذا الملتقى هو اللاحق للمتلقى السابق له، ليتم تنفيذه فى فترة وجيزة، ما يعكس اهتمام الوزارة والمحافظة بتوفير فرص العمل وبشكل مستمر متى توافرت فى المشروعات والمنشآت المتنوعة.

جهود

وقال إن ذلك يأتي من خلال جهد مخلص مبذول لحصر فرص العمل بأعدادها ومواقعها لاستثمار العلاقات الطيبة مع القطاع الخاص لكسب الثقة وتوجهيه نحو استيفاء فرص العمل الشاغرة لديه عن طريق مديرية العمل لضمان الحيادية والعدالة فى توزيع الفرص علي أبناء المحافظة.

وأكد فوزى صابر تنوع هذه الفرص، حيث تشمل مختلف التخصصات العلمية والنظرية والفنية، وهى فرص حقيقية وتليق بالشباب الأسوانى الطموح.