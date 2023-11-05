حماس تشيد بتركيا وهندوراس لاستدعائهما السفراء من الكيان الصهيوني

رحبت حركة حماس، في بيان لها، الأحد، بالخطوة التركية، ودعت تركيا وكافة الدول العربية والإسلامية إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات لردع دولة الاحتلال وعدوانها، والضغط على الإدارة الأمريكية لوقف دعمها لجرائم الحرب الصهيونية، وفق ما ذكرت وكالة مهر الإيرانية.

كما رحبت حماس باستدعاء هندوراس سفيرها من تل أبيب احتجاجا على انتهاكات النظام للقانون الإنساني الدولي في غزة.

وجاء في البيان: "القرار خطوة في الاتجاه الصحيح، ونطلب من حكومة هندوراس قطع علاقاتها بشكل كامل مع هذا الكيان المارق الذي لا يحترم أي قوانين أو مواثيق دولية".

وأعلنت وزارة الخارجية التركية، السبت، أن تركيا استدعت سفيرها من تل أبيب للتشاور بسبب الهجمات الصهيونية المستمرة على غزة.

وقالت الوزارة إنه تم استدعاء ساكير أوزكان تورونلار: “بالنظر إلى المأساة الإنسانية المستمرة في غزة الناجمة عن الهجمات المستمرة التي يشنها النظام الإسرائيلي ضد المدنيين، والرفض الصهيوني لدعوات وقف إطلاق النار والتدفق المستمر ودون عوائق للمساعدات الإنسانية”.

وأكد كبير الدبلوماسيين في هندوراس يوم الجمعة أنهم استدعوا سفير هندوراس في الأراضي المحتلة.

قالت هندوراس: أنه في ظل الوضع الإنساني الخطير الذي يعانيه السكان المدنيون الفلسطينيون في قطاع غزة، قررت حكومة الرئيس زيومارا كاسترو استدعاء روبرتو مارتينيز، سفير جمهورية هندوراس في الأراضي المحتلة، على الفور، لإجراء مشاورات.

وكانت كولومبيا وتشيلي قد استدعتا في وقت سابق مبعوثيهما من الأراضي المحتلة، فيما تحركت بوليفيا لقطع علاقاتها الدبلوماسية مع الكيان المحتل.

وفي أماكن أخرى من أمريكا اللاتينية، دعت المكسيك والبرازيل أيضًا إلى وقف إطلاق النار.

ويقصف الصهاينة قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، بعدما شنت حركات المقاومة الفلسطينية المتمركزة في غزة عملية طوفان الأقصى في الأراضي المحتلة ردا على جرائم النظام الإسرائيلي المكثفة ضد الفلسطينيين.

وأدت الحرب الصهيونية على غزة حتى الآن إلى استشهاد ما يقرب من 10000 فلسطيني، من بينهم حوالي 3900 طفل و2509 امرأة، كما أصيب أكثر من 24160 فلسطينيًا، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية.

في الأيام الأخيرة، تزايد الغضب الدولي بشأن جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة. وشهد أنحاء العالم مسيرات شعبية حاشدة احتجاجا على المجازر الصهيونية اليومية في القطاع الساحلي المحاصر.

