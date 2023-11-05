عاجل
كارثة اقتصادية.. 200 مسؤول إسرائيلي يوجهون نداء عاجل لنتنياهو رقم ضخم|حجم خسائر الشركات الأجنبية في مصر لا يُصدق..والغرف التجارية تحذر من كارثة أخبار الفن| بيومي فؤاد يهاجم محمد سلام.. داوود حسين يحتفل بعيد ميلاده في المقابر رئيس جامعة أسيوط : لم نتوان في إتخاذ إجراءات مواجهة الفساد ضد أي شخص أخبار التعليم..افهموا ما تحفظوش.. نصائح هامة من اتحاد أمهات مصر لطلاب أولى ثانوي.. المستشفيات الجامعية: تجهيز فرق التأمين الطبي المتنقلة لتقديم الدعم الميداني لمصابي غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حماس تشيد بتركيا وهندوراس لاستدعائهما السفراء من الكيان الصهيوني

دمار وشهداء كل يوم
دمار وشهداء كل يوم في غزة

رحبت حركة حماس، في بيان لها، الأحد، بالخطوة التركية، ودعت تركيا وكافة الدول العربية والإسلامية إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات لردع دولة الاحتلال وعدوانها، والضغط على الإدارة الأمريكية لوقف دعمها لجرائم الحرب الصهيونية، وفق ما ذكرت وكالة مهر الإيرانية.

 

كما رحبت حماس باستدعاء هندوراس سفيرها من تل أبيب احتجاجا على انتهاكات النظام للقانون الإنساني الدولي في غزة.

 

وجاء في البيان: "القرار خطوة في الاتجاه الصحيح، ونطلب من حكومة هندوراس قطع علاقاتها بشكل كامل مع هذا الكيان المارق الذي لا يحترم أي قوانين أو مواثيق دولية".

 

وأعلنت وزارة الخارجية التركية، السبت، أن تركيا استدعت سفيرها من تل أبيب للتشاور بسبب الهجمات الصهيونية المستمرة على غزة.

 

وقالت الوزارة إنه تم استدعاء ساكير أوزكان تورونلار: “بالنظر إلى المأساة الإنسانية المستمرة في غزة الناجمة عن الهجمات المستمرة التي يشنها النظام الإسرائيلي ضد المدنيين، والرفض الصهيوني لدعوات وقف إطلاق النار والتدفق المستمر ودون عوائق للمساعدات الإنسانية”.

 

وأكد كبير الدبلوماسيين في هندوراس يوم الجمعة أنهم استدعوا سفير  هندوراس في الأراضي المحتلة.

 

قالت هندوراس: أنه في ظل الوضع الإنساني الخطير الذي يعانيه السكان المدنيون الفلسطينيون في قطاع غزة، قررت حكومة الرئيس زيومارا كاسترو استدعاء روبرتو مارتينيز، سفير جمهورية هندوراس في الأراضي المحتلة، على الفور، لإجراء مشاورات.

وكانت كولومبيا وتشيلي قد استدعتا في وقت سابق مبعوثيهما من الأراضي المحتلة، فيما تحركت بوليفيا لقطع علاقاتها الدبلوماسية مع الكيان المحتل.

وفي أماكن أخرى من أمريكا اللاتينية، دعت المكسيك والبرازيل أيضًا إلى وقف إطلاق النار.

 

ويقصف الصهاينة قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، بعدما شنت حركات المقاومة الفلسطينية المتمركزة في غزة عملية طوفان الأقصى في الأراضي المحتلة ردا على جرائم النظام الإسرائيلي المكثفة ضد الفلسطينيين.

وأدت الحرب الصهيونية على غزة حتى الآن إلى استشهاد ما يقرب من 10000 فلسطيني، من بينهم حوالي 3900 طفل و2509 امرأة، كما أصيب أكثر من 24160 فلسطينيًا، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية.

في الأيام الأخيرة، تزايد الغضب الدولي بشأن جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة. وشهد أنحاء العالم مسيرات شعبية حاشدة احتجاجا على المجازر الصهيونية اليومية في القطاع الساحلي المحاصر.
 

استشهاد احتلال الادارة الامريكية الحرب الصهيونية المدنيون الفلسطينيون الكيان الصهيونى الكيان المحتل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه كاملة| تطور عاجل في سعر الذهب الآن.. وعيار 21 مفاجأة

أحلى من الجمعية| البنك الأهلي يطرح شهادة جديدة.. والفوائد شهرية

انتقام السماء| إسرائيل تستخدم ثاني أكبر قنبلة بترسانتها في جباليا.. والنيران تلتهم قاعدة نفطية للجيش الأمريكي

الصعايدة يودعون رمسيس.. حكاية أضخم محطة قطارات في مصر| الافتتاح اليوم

مفاجأة غير سعيدة تنتظر تجار الدولار في السوق السوداء

سعر الذهب اليوم 5-11-2023 في محلات الصاغة

عاجل|مصر ترفض إجلاء رعايا أجانب بعد رفض إسرائيل نقل جرحى من مستشفيات غزة

أسعار تذاكر المترو والقطارات والنقل العام الآن بعد زيادة البنزين|مفاجأة سارة

موضوعات متعلقة

مصدر دبلوماسي: اتصال هاتفي لوزير الخارجية التركي مع نظيريه المصري والأردني| تفاصيل

تحرك حاسم للناخبين العرب.. تحذيرات لبايدن من خسارة الانتخابات بسبب دعم إسرائيل

عقاب جماعي للمدنيين.. صور ترصد حجم الدمار في مربع المغازي السكني

شاهد.. الآلاف يشاركون في مظاهرة بأستراليا دعماً لفلسطين

معظمهم من الأطفال والنساء.. 51 شهيدا في قصف الاحتلال لمخيم المغازي

بعد عريضة اتهام إسرائيل.. استقالة صحفية أمريكية شهيرة بسبب أحداث غزة

حماس: تلويح العدو بالقنبلة النووية ضد غزة دليل على إرهاب كيان الاحتلال

قصف مدفعي وغارات جوية في محيط مبنى مستشفى القدس

ترشيحاتنا

زيادة أسعار البنزين.. فوائد تحويل سياراتك للعمل بالغاز

أخطر لحظات بتاريخ المنظمة| صحيفة أمريكية: "الأمم المتحدة" تعيش فوضى وخراب غير مسبوقة.. والسبب حرب غزة

ماذا يحدث داخل أمريكا.. غضب كبير في الخارجية والبيت الأبيض من بايدن

رقم صادم .. الصحة الفلسطينية تعلن حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة

رئيس الأعلى للقضاء يهدي درع المجلس للنيابة الإدارية

المفاوضات معرضة للخطر.. تصريح هام من قطر بشأن إطلاق سراح الرهائن في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليست كوميديا سوداء.. مقطع فيديو لمسعفين من غزة يثير الجدل.. شاهد

تفاصيل اجتماع نص الليل في الزمالك| توقيت رحيل اوسوريو ومن البديل

الفرعون ضد البلدوزر.. محمد صلاح يطارد هالاند على أكثر من لقب

أحلى من الجمعية| البنك الأهلي يطرح شهادة جديدة.. والفوائد شهرية

فيديو

غضب عربي.. ابن كيم كارداشيان يتنكر في هيئة أطفال غزة.. فيديوجراف

من عمق الألم ينشرون الفرحة.. مقطع فيديو لمجموعة أطفال فلسطينيين داخل مدرسة

أنا بشرف بلدي.. بيومي فؤاد يوجه رسالة نارية لـ محمد سلام

رجال بأجساد الصغار.. مقطع فيديو مؤثر لطفل فلسطيني يروي ما حدث لمنزله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: نحتاج لموقف عربي حاسم

اﻟﻤﺰﻳﺪ