مواقف مثيرة في حفلات النجوم| معجب يحتضن نانسي عجرم.. وشباب الإسكندرية يحاصرون مروى اللبنانية

لم تكن واقعة الفنانة نوال الكويتية مع المعجب، هي الأولى في كواليس حفلات النجوم، فلا تخلو مواقف المطربين مع جمهورهم من الحكايات والقصص النادرة التي أثارت وتثير الجدل بمجرد تذكرها، فمنها مواقف غريبة وأخرى مضحكة، وهناك لفتات إنسانية أيضًا.

ويرصد "صدى البلد" في التقرير التالي أبرز مواقف المطربين مع جمهورهم في الحفلات.

نوال الكويتية

أحيت الفنانة نوال الكويتية، حفل غنائي ساهر لها ليلة الجمعة 3 نوفمبر، في منطقة العلا بالمملكة العربية السعودية.

وأدت نوال الكويتية، خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة، من بينها أغنية المسباح، والتي تفاعل معها أحد الحضور وقدم «سبحة» لها على المسرح.

فيديو نوال الكويتية، مع المعجب، في حفلها الأخير بـ السعودية، انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة.

سقوط أصالة نصري

حالة من الجدل الواسع أثارتها الفنانة أصالة خلال حفلها الأخير الذى أقيم فى السعودية ضمن فعاليات مهرجان الغناء بالفصحى، حيث تعرضت للعديد من الانتقادات بسبب إحياء حفل فى ظل الهجوم الغاشم والمسلح من الاحتلال الإسرائيلى على فلسطين.

ولم ينته موقف أصالة عند هذا الحد، حيث خرج فيديو محرج لها من الحفل نفسه يوضح لحظة سقوطها على المسرح.

وجاء سقوط أصالة على المسرح جراء محاولتها الوصول إلى معجب يهديها باقة من الزهور، إلا أن فستانها الطويل عرقلها.

أصالة نصري

مروى اللبنانية

في عام 2007، ضجت وسائل الإعلام بعد انتشار عدة صور لـ مروى اللبنانية، خلال حفل غنائي أحيته على أحد شواطئ الإسكندرية، وظهرت في الحفل ترتدي فستانًا أخضر اللون يكشف جزءا كبيرا من جسدها، بينما العديد من الشباب يحيطون بها ويلامسون جسدها وهي منهارة تمامًا.

ورددت الصحف آنذاك أن مروى اللبنانية تعرضت للتحرش الجماعي مثلما بينت الصور، وأن الجمهور تعرض للإثارة من رقص مروى على المسرح، واستغل عدد منهم سوء التنظيم فاندفعوا نحوها في حالة تحرش جماعي بها.

وبالرغم من أن الصور توضح الواقعة، إلا أن مروى اللبنانية نفت، فقالت في لقاء لها إن ما حدث هو سوء تنظيم للحفل، فحدثت حالة هرج من معجبيها الذين حاولوا التقاط الصور معها على المسرح، فحاول بعض الشباب أن يحيطوا بها ويحموها من التجمهر، وبالفعل اختبأت في إحدى الشقق المجاورة لحين الانصراف في أمان، مؤكدة أن ملابسها في الحفل لم تكن مثيرة أو عارية.

مروى اللبنانية

وقبل 6 سنوات، حلت الفنانة مروى اللبنانية ضيفة على قناة “صدى البلد” الفضائية، وخلال اللقاء، تطرقت إلى واقعة الاعتداء عليها في إحدى الحفلات بالإسكندرية، في عام 2007.

وردت مروى اللبنانية، على اتهامها بأنها تعمدت ارتداء ملابس مثيرة خلال الحفل، ما أدى إلى اعتداء الشباب عليها، وقالت إن هذه الواقعة لا علاقة لها بملابسها، وعلقت: «الناس ساعات بتفقد احساسها من كتر حبهم للفنانة دي.. وأنا لما كنت بحب فنانة معينة وأنا صغيرة كنت أسيب مذاكرتي وأقعد مركزة معاها.. والموضوع ما بعتبروش تحرش أنا بعتبره حب من الناس».

نيكي ميناج

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، ظهرت فيه المطربة العالمية نيكي ميناج وهي تقدم فقرة تفاعلية مع جمهورها خلال حفل أحيته مؤخرًا، فقامت باختيار أشخاص عشوائيًا من الجمهور ليصعدوا إلى المسرح ويرددوا معها كلمات أغانيها، ووقع اختيارها على فتاة محجبة من كردستان.

وتفاعلت نيكي ميناج مع الفتاة الكردية واحتضنتها على المسرح في ظل تعالي صيحات الجمهور، وسألتها عن اسمها، فأخبرتها الفتاة أن اسمها "تالبان"، ومن كردستان، وسألت "ميناج" جمهورها بعدها عن مواطني دولة كردستان الحاضرين في حفلتها.

عمرو دياب

قبل 5 سنوات، سمح الهضبة عمرو دياب لأحد الحاضرين لحفلته بالساحل الشمالي بالصعود إلى خشبة المسرح، وبعد نجاحه في ذلك، طلب أن يلتقط صورة "سيلفي" مع الهضبة، لكن حظه السيئ وقف أمامه، بعد أن اكتشف أن مساحة الذاكرة في هاتفه غير كافية، ما جعل الجمهور يضحك بشدة على الموقف.

وفي واقعة نادرة تعود إلى سنوات كثيرة، تعرض الهضبة عمرو دياب لموقف غريب في أحد حفلاته، إذ هاجمه المعجبون، لتقبيله واحتضانه على خشبة المسرح، ما جعله يفقد حذاءه من شدة تدافع الجمهور عليه.

نانسي عجرم

أما المطربة اللبنانية نانسي عجرم، فقد تعرضت لموقف محرج قبل 4 سنوات أثناء مشاركتها في مهرجان جرش، إذ تسلل لها أحد المعجبين وصعد إلى خشبة المسرح، ليقوم باحتضانها، إلا أن "البودي جارد" قام بإنزاله سريعًا.

نانسي عجرم

جورج وسوف

وفي عام 2013، وأثناء مشاركة سلطان الطرب العربي جورج وسوف في حفل غنائي بالسويد، صعد له أحد الجمهور والمعجبين، وحاول تقبيل حذائه، إلا أن الحرس قام بإبعاده سريعًا.

أم كلثوم

وفي عام 1967، وأثناء إحياء كوكب الشرق أم كلثوم حفل غنائي على مسرح الأولمبيا بالعاصمة الفرنسية باريس، قام أحد المعجبين بالصعود لها على المسرح وركع وقام بتقبيل قدمها، فحاولت الابتعاد عنه، فتعرقلت، فقام محمد القصبجي وأعضاء فرقتها الموسيقية بمساعدتها على النهوض مرة أخرى.