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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بأقل من 1500 جنيه.. اشتري أرخص وأشيك موبايل Nokia في مصر

بأقل من 1500 جنيه..اشتري
بأقل من 1500 جنيه..اشتري أرخص وأشيك موبايل Nokia في مصر

جاء هاتف Nokia C1 الإصدار الثاني،  بتحسينات مذهلة لتجربة المستخدم ومواصفات تقنية متطورة ، يعد هذا الهاتف الجديد إضافة قوية لتشكيلة نوكيا من الهواتف الاقتصادية، حيث يقدم مزيجًا رائعًا من الأداء القوي والسعر المعقول.

يتميز Nokia C1 الإصدار الثاني بتصميم أنيق ، مع هيكل متين مصنوع من البلاستيك عالي الجودة. يتميز الهاتف بشاشة IPS LCD قياس 5.45 بوصة، تعرض الألوان بوضوح ووضوح عاليين. تدعم الشاشة دقة عرض FWVGA+، مما يوفر تجربة مشاهدة ممتعة للوسائط المتعددة والتطبيقات.

تعمل Nokia C1 الإصدار الثاني بنظام التشغيل Android 12 (Go Edition)، وهو الإصدار المحسن من نظام التشغيل الشهير من جوجل للهواتف ذات المواصفات المتواضعة. يعزز هذا النظام الأداء العام للهاتف ويوفر تجربة سلسة وسريعة للمستخدمين.

تضمن Nokia C1 الإصدار الثاني معالج رباعي النواة من فئة Spreadtrum SC7731E، بسرعة 1.3 جيجاهرتز، مما يوفر أداءً قويًا للتطبيقات والألعاب اليومية. يتميز الهاتف أيضًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بحجم 1 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بحجم 16 جيجابايت، مما يسمح للمستخدمين بتخزين الكثير من الملفات والبيانات.

تم تجهيز Nokia C1 الإصدار الثاني بكاميرا خلفية بدقة 5 ميجابكسل، تتيح التقاط الصور الواضحة والحيوية. توفر الكاميرا أيضًا خاصية تسجيل الفيديو بجودة HD. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل تدعم التقاط الصور السيلفي ومكالمات الفيديو عالية الجودة.

يعمل Nokia C1 الإصدار الثاني ببطارية قوية بسعة 2500 مللي أمبير، مما يوفر الطاقة الكافية للاستخدام اليومي لفترة طويلة دون الحاجة إلى إعادة الشحن المتكرر. يتميز الهاتف أيضًا بمنفذ microUSB للشحن ونقل البيانات، وفتحة لبطاقة SIM المزدوجة، مما يتيح للمستخدمين استخدام رقمين في نفس الجهاز.

يتميز هاتف Nokia C1 الإصدار الثاني بالعديد من المزايا الأخرى، مثل دعم الاتصال بتقنية البلوتوث والواي فاي، ومنفذ سماعة الرأس القياسي للاستماع إلى الموسيقى والصوت بجودة عالية. كما يتوفر الهاتف بألوان متنوعة تشمل الأسود والأزرق والأحمر، مما يتيح للمستخدمين اختيار اللون الذي يناسبهم.

يقدم هاتف Nokia C1 الإصدار الثاني تجربة هاتف ذكي رائعة بسعر معقول. يعد هذا الهاتف الخيار المثالي لأولئك الذين يبحثون عن هاتف يجمع بين الأداء الموثوق والتصميم الأنيق، دون إفراط في التكلفة.

من المتوقع أن يتوفر هاتف Nokia C1 الإصدار الثاني في الأسواق قريبًا، وسيكون متاحًا بأسعار تنافسية. ستكون هذه الخطوة إضافة قوية لشركة نوكيا في سوق الهواتف الاقتصادية، حيث تستمر في تقديم أجهزة ذكية عالية الجودة بأسعار معقولة.

باختصار، هاتف Nokia C1 الإصدار الثاني يأتي بتحسينات مذهلة لتجربة الهواتف الذكية، حيث يتميز بأداء قوي وكاميرا جيدة وبطارية قوية، مع الحفاظ على سعر معقول. إنه خيار مثالي للمستخدمين الذين يرغبون في الحصول على هاتف ذكي موثوق به بتكلفة معقولة.

جدير بالذكر أنه يبلغ سعر هاتف Nokia C1 الإصدار الثاني مبلغ 1495 جنيه مصري.

Nokia نوكيا Nokia C1 Android Android 12

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