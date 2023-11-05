باحث سياسي: القمة العربية سيكون لها تأثير على المشهد في غزة| فيديو

قال عادل محمود باحث سياسي، إن طول النفس الإسرائيلي في الحرب التي تشنها في غزة يرجع إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث بدأت تتكشف خيوط الهدف الاستراتيجي للحرب، مشيرًا إلى أنّ القمة العربية ستكون لها تأثير على المشهد في غزة، لافتًا إلى أن تصريحات بايدن تؤكد وجود هدنة.

بلينكن ربما أبلغ المنطقة بسيناريوهات ما بعد حرب غزة

وأضاف المحلل السياسي ، في مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "بلينكن ربما أبلغ المنطقة بسيناريوهات ما بعد حرب غزة، فالقتل من أجل القتل كان سمة ما فعله الإسرائيليون، فقد نفذوا الكثير من القتل والإبادة والمجازر".

وتابع: "إسرائيل ترغب في قذف سكان غزة خارج غزة، وهذا السيناريو تصدت له مصر والأردن، وعدنا إلى ما يسمى بحرب التغيرات الديموغرافية، حيث تتموضع قوات الاحتلال شمالي وغربي غزة بدعم دولي للسيطرة على غاز غزة، وبعد خطاب حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله ذهبت الأمور إلى توسعة ما يسمى الصراع خارج فلسطين، لأن الهدف الاستراتيجي هو الغاز في جنوب لبنان".



