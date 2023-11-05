برلمانية تستغرب من مطالبة الكونجرس بمنع الفلسطينيين من دخول أمريكا وترحيل المقيمين

علقت الدكتورة آيات الحداد، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، على اقتراح مشروع قانون يمنع الفلسطينيين من دخول الولايات المتحد الأمريكية ويمهد لترحيل المقيمين بأمريكا مما يحرم المواطنين الفلسطينيين من أبسط حقوقهم وهو العيش في سلام.

وقالت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، "مشروع قانون لم يرق لأن يكون قانونا، واتساءل لماذا يطالب البعض بدخول أهالي غزة إلى سيناء في الوقت الذي يرغب فيه أعضاء الكونجرس بإصدار قانون بمنع دخول الفلسطينين امريكا وترحيل المقيمين؟".

واستكملت: "أين هي حقوق الإنسان التي يرددها البعض اقوالا فقط وتصبح مجرد شعارات لأن كل ما يحدث هو انتهاك واضح وصارخ ليس فقط لحقوق الإنسان بل للإنسانية، فالدول الأوروبية وأمريكا تندد بسقوط حقوق الإنسان عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي لديها في حين تستجيب لكل ما ينتهك حقوق الإنسان عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي لوطننا مصر الغالية، فالأمن القومي لدينا خط احمر".