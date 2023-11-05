بهدفين بعد الدقيقة 90.. روما يحقق فوزا مثيرا على ليتشي في الدوري الإيطالي

حقق فريق روما انتصارا قاتلا على ضيفه ليتشي بنتيجة 2-1، مساء اليوم الأحد، على ملعب "الأوليمبيكو" في العاصمة الإيطالية روما، في إطار الجولة الـ 11 من عر الدوري الإيطالي لكرة القدم.



تقدم ليتشي بهدف في الدقيقة 72 عن طريق لاعبه بونتوس المكفيست، وكانت المباراة في طريقها للانتهاء بفوز الفريق الضيف، إلا أن روما نجح في العودة للقاء في وقت قاتل.



وأدرك روما التعادل بهدف في الدقيقة 92 عبر لاعبه سردار أزمون، قبل أن يضيف روميلو لوكاكو الهدف الثاني القاتل لأصحاب الأرض في الدقيقة 94.



وارتفع رصيد روما بهذا الانتصار الثمين إلى 17 نقطة ليحتل المركز السابع في جدول الدوري الإيطالي، فيما تجمد رصيد ليتشي عند 13 نقطة في المركز الحادي عشر.