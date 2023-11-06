أفضل دعاء يحصن البيت من الحسد .. ردده بين الأذان والإقامة

الحسد هو سهم من سهام إبليس ويسبب أضرارا بالغة للمحسود قد تصل إلى الموت وخراب البيوت، ودعاء تحصين البيت من الحسد، يبحث عنه كثير من أولياء الأمور سواء أباء أو أمهات، لتحصين المنزل من الحسد والعين، وإبعاد المشاكل والأزمات الاي تعصف بالاستقرار الأسري والعائلي، كما ان الحسد قد يطول الأبناء فيسبب الكثير من المشاحنات وقد يصل أثر الحسد في البيت الى التسبب في اصابة أفراد الأسرة بالأمراض، لذا نصح أهل العلم بضرورة ترديد أذكار الصباح والمساء يوميا فعي حصن منيع يتحطم عليه شعاع الحسد، هذا الى جانب الأدعية وآيات القرآن الكريم .

دعاء تحصين البيت من الحسد

(اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري، وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي، وخطئي وعمدي، وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير).

(أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر).

(اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر) ، (أذهب الباس، رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما).

(اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري) ، (أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه، ونفخه ونفثه).

(أعوذ بكلمات الله التامات، التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق، وذرأ، وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض وبرأ، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق يطرق، إلا طارقا يطرق بخير، يا رحمن).

(أعوذ بكلمات الله التامة، من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة). (اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية). (هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم* هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون* هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم).

آيات لطرد العين والحسد من البيت

• «وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيّنّاهَا لِلنّاظِرِينَ * وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلّ شَيْطَانٍ رّجِيمٍ * إِلاّ مَنِ اسْتَرَقَ السّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مّبِينٌ » الآية 16-18 من سورة الحجر.

• «وَلا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى» الآية 131 من سورة طه.

• « فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ» الآية 79 من سورة القصص.

• «وَلَوْلآ إِذْ دَخَلْتَ جَنّتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ اللّهُ لاَ قُوّةَ إِلاّ بِاللّهِ إِن تَرَنِ أَنَاْ أَقَلّ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا » الآية 39 من سورة الكهف.

• «فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النّجُومِ* فَقَالَ إِنّي سَقِيمٌ * فَتَوَلّوْاْ عَنْهُ مُدْبِرِينَ» الآية 88 – 90 من سورة الصافات.

• «سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلامَ اللَّهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لا يَفْقَهُونَ إِلا قَلِيلا» الآية 15 من سورة الفتح.

كيفية الرقية الشرعية لتحصين البيت

الرقية الشرعية هي ما يتم الاستعانة به من كلام الرسول الكريم أو من كتاب المولى عز وجل للشفاء من الأمراض والنجاة من الشرور، وهناك شروط أساسية في الرقية الشرعية حتى تكون صحيحة، وهي كما يلي: ينبغي أن تكون بكلام الله وصفاته وأسمائه، أو المأثور عن نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. يجب يكون الراقي على اعتقاد كامل بأن الرقية لا تؤثر في حد ذاتها، ولكن بتقدير من المولي وبأمر منه جلا وعلا. وأخيرا، يشترط أن تكون باللغة العربية.

وهذه الرقية تعتمد على قراءة بعض الآيات القرآنية المحددة، والتي يمكن إيضاحها كما يلي: قراءة الأيتين الأخيرتين من سورة البقرة، فهي كافية لدفع الشرور عن الإنسان. قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين “الفلق والناس” ثلاثة مرات في الصباح والمساء. قراءة سورة البقرة كاملة، فهذه السورة لها فضل عظيم وتطرد الشياطين من المنزل.