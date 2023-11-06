فعل هذا الإجراء فورًا.. تحذير جديد لجميع مستخدمي هواتف آيفون

حذر خبراء في مجال الأمن الإلكتروني جميع مستخدمي هواتف آيفون الذين قاموا بالتحديث إلى نظام التشغيل الأحدث iOS 17 من تهديد محتمل من جهازFlipper Zero، والذي يمكنه إغراق هواتف آيفون بطلبات الاتصال.

وبحسب مجلة “ فوربس” الأمريكية فإن الباحث الأمني "جيروين فان دير هام" أبلغ عن المشكلة، محذرًا المستخدمين بضرورة إيقاف تشغيل "Bluetooth" بلوتوث تمامًا.

وفقًا للشركة المصنعة، يمكن استخدام هذا الجهاز الذي يتم التحكم فيه بواسطة البرنامج لـ "اختراق" الأشياء الرقمية، مثل بروتوكولات الراديو وأنظمة التحكم في الوصول والأجهزة.

ويسمح أحد الإعدادات لجهاز Flipper Zero بالإعلان عن توفر بلوتوث منخفض الطاقة بالقرب من هواتف آيفون، وهو الإعداد الذي يؤدي إلى هجوم رفض الخدمة، ويسمى ببساطة "هجوم iOS 17".

ويقول الباحث الأمني "جيروين فان دير هام" “يصبح هاتفك غير قابل للاستخدام تقريبًا، ولا يزال بإمكانك القيام بأشياء بينهما لبضع دقائق، لذلك من المزعج حقًا التجربة”.

وأكد فان دير هام على أنه من الصعب حقًا إدراك أن هذا هو ما يحدث، حتى كباحث أمني ملم بالمشكلة.

ويمكن أيضًا أن يستهدف هجوم DoS هواتف أندرويد وويندوز، ويبدو أن هجوم آيفون هذا مصمم خصيصًا لنظام iOS 17، حيث لم يتمكن فان دير هام من تكرار العطل على هواتف آيفون التي تعمل بإصدارات iOS السابقة لنظام iOS 17.