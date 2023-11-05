لميس الحديدي: لا يجب الاستخفاف بتصريحات الوزير الإسرائيلي عن استخدام النووي في غزة

حذرت الإعلامية لميس الحديدي، من الاستخفاف بتصريحات الوزير الإسرائيلي المتطرف، قائلة: "تدمير أكبر جيش عراقي كان بمزاعم وجود سلاح نووي، ولكن لا أحد يتحدث عن إسرائيل "دي البيبي بتاعهم".

وواصلت عبر برنامجها "كلمة أخيرة" الذي تقدمه على شاشة ON: “لا يجب أن نستخف بتصريحات الوزير الإسرائيلي عن قصف غزة بالنووي”.

وأشارت إلى أن: “القضية الفلسطينية ستبقى القضية الأم بالنسبة لنا، في وقت تعامل معها العالم بمعايير مزدوجة، ومصر تضغط بكل قوة؛ لإدخال الوقود إلى غزة، والهدف الأكبر لها، هو وقف إطلاق النار”.

وشددت على أن “مصر ستبقى السند والضهر للفلسطينيين؛ لأن غزة امتداد لأمننا القومي، ومصر كانت مسؤولة عن غزة في فترة من الأزمنة، وهي مستعدة لاستقبال كل الجرحى في مستشفياتها، وموقف مصر هذا؛ نابع من إيمانها بالأمن القومي المصري”.