فتح جبهات جديدة من قبل قوات المقاومة.. إيران تحذر إسرائيل

قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، اليوم الأحد، إن استمرار الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة سيؤدي إلى فتح جبهات جديدة من قبل قوات المقاومة.

وأوضح عبداللهيان، أن “استمرار الهجمات الصهيونية في قطاع غزة سيعقد الوضع الإقليمي ويوسع الصراع بالمنطقة”.

وفي وقت سابق من اليوم، عقد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مؤتمرا صحفيا في بغداد، قال خلاله إنه عقد اجتماعا مثمرا مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

وحذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الميليشيات الموالية لإيران من استغلال حرب غزة لمهاجمة مصالح الولايات المتحدة. وأوضح أيضا أن الهجمات القادمة من الميليشيات المتحالفة مع إيران "غير مقبولة".

وأضاف بلينكن: أجرينا محادثة جيدة وصريحة، وعلى نطاق أوسع، نعمل على ألا يتصاعد الصراع في غزة إلى أماكن أخرى. وشدد علي أن واشنطن مستمرة في التعاون الأمني والسياسي مع العراق.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي، أن بلاده لا تريد مواجهة مع إيران وفي نفس الوقت ستتخذ كل ما يلزم لحماية قواتنا والمدنيين الأمريكيين.

وبخصوص ما يجري في غزة، قال بلينكن، إنها عملية مستمرة ويجب أن تقود أي هدنة إلى تحرير الرهائن.