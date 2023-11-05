"بلينكن" محذرا إيران من التهديدات للعسكريين الأمريكيين : لا تفعلوا ذلك

عقد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مؤتمرا صحفيا في بغداد، قال خلاله إنه عقد اجتماعا مثمرا مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

وحذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الميليشيات الموالية لإيران من استغلال حرب غزة لمهاجمة مصالح الولايات المتحدة. وأوضح أيضا أن الهجمات القادمة من الميليشيات المتحالفة مع إيران "غير مقبولة".

وأضاف أنتوني بلينكن: أجرينا محادثة جيدة وصريحة، وعلى نطاق أوسع، نعمل على ألا يتصاعد الصراع في غزة إلى أماكن أخرى. وشدد علي أن واشنطن مستمرة في التعاون الأمني والسياسي مع العراق.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي، أن بلاده لا تريد مواجهة مع إيران وفي نفس الوقت ستتخذ كل ما يلزم لحماية قواتنا والمدنيين الأمريكيين.

وبخصوص ما يجري في غزة، قال بلينكين، إنها عملية مستمرة ويجب أن تقود أي هدنة إلى تحرير الرهائن. وأضاف: نعمل على زيادة عدد الشاحنات التي تنقل المساعدات إلى غزة.

وكشف عن خلاف بشأن التوصل لوقف كامل لإطلاق النار لكن الجميع يرحب بالهدنة الإنسانية، وأضاف أن الولايات المتحدة تعمل بجد لضمان عدم امتداد الصراع خارج غزة.

وشدد علي أن الهدنة الإنسانية قد تعزز فرص إعادة الرهائن، وقال: نركز بشدة على إعادة الرهائن للوطن من قطاع غزة.

وقال: إن من المهم أن نبعث برسالة واضحة للغاية بشأن التهديدات للعسكريين الأمريكيين مفادها "لا تفعلوا ذلك". وأضاف أن الهجمات على العسكريين الأمريكيين أمر يتعلق بسيادة العراق وضد مصالحه.

وفيما يتعلق بالسلطة الفلسطينية، قال أنها تعمل ما يلزم لمنع امتداد الصراع إلى الضفة الغربية.