عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجلس الشيوخ يحذر إيران من توسيع الصراع في غزة إلى حرب إقليمية

صدى البلد

يعتزم أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، وفقا لما نشرته “وول ستريت جورنال”، تقديم قرار من الحزبين، يحذر إيران من توسيع الصراع في غزة إلى حرب إقليمية أوسع.

 

ويدعم السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام، وريتشارد بلومنثال، اللذان ظهرا اليوم الأحد، في برنامج “حالة الاتحاد”، على شبكة “سي إن إن”، القرار غير الملزم، مع تصاعد الأعمال العدائية على الحدود الشمالية مع حزب الله في لبنان. 

 

ومن المقرر أن يصدر القرار، في الوقت الذي تصعد فيه قوات مدعومة من إيران في سوريا والعراق، هجماتها على القوات الأمريكية في تلك البلدان. 

 

وقال جراهام: القرار ينبه إيران إلى أن كل هذه القوة العسكرية في المنطقة، ستلاحقك؛ إذا قمت بتوسيع هذه الحرب، من خلال تفعيل حزب الله، أو قتل أميركي من خلال وكلائك في سوريا والعراق. 

 

وأضاف جراهام: "إنهم بحاجة إلى سماع ذلك".

غزة 50 ألف حامل في غزة الصراع في غزة حزب الله لبنان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحلى من الجمعية| البنك الأهلي يطرح شهادة جديدة.. والفوائد شهرية

بيان عاجل من حماس بعد تصريحات إسرائيلية عن توجيه ضربة نووية لغزة

أول رد من محمد سلام على بيومي فؤاد بعد تصريحاته المثيرة للجدل

قرار عاجل من رئيس الوزراء لتوفيق أوضاع الأجانب المقيمين بالبلاد.. تفاصيل

انتقام السماء| إسرائيل تستخدم ثاني أكبر قنبلة بترسانتها في جباليا.. والنيران تلتهم قاعدة نفطية للجيش الأمريكي

نتنياهو يعلن شرط وقف إطلاق النار

مفاجأة غير سعيدة تنتظر تجار الدولار في السوق السوداء

بعد الهجوم عليه.. بيومي فؤاد يتحدى الجمهور برد فعل صادم

ترشيحاتنا

إكتشافات بترولية جديدة .. خبير يعلن مفاجأة سارة للمواطنين

إجراء عاجل من لبنان ضد إسرائيل بعد مقتل مدنيين في غارة للاحتلال

اتجاه لـ رحيل أوسوريو عن الزمالك وفسخ العقد بالتراضي| إعلامي يكشف مفاجأة

خبير في العلاقات الدولية: استمرار الحرب يحمي نتنياهو والحكومة الإسرائيلية المتطرفة

مفاجأة| محمد صلاح يوافق على الانتقال إلى الدوري السعودي.. 150 مليون دولار والتنفيذ في يناير

أولى جولاتها الخارجية.. حملة السيسي الانتخابية تزور المجلس القومي للمرأة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز يوميا؟

بعد الهجوم عليه.. بيومي فؤاد يتحدى الجمهور برد فعل صادم

باستخدام فمه ويده .. مشهد مأساوي لأب فلسطيني يبحث عن أولاده تحت أنقاض غزة

لوك مختلف .. نور الزاهد تثير ضجة بظهورها| شاهد

فيديو

سعر الذهب والدولار اليوم.. وعيار 21 مفاجأة

الخذلان الأكبر.. دول عربية صفعت محمد صلاح في تصويت الكرة الذهبية «فيديوجراف»

«عيل مالوش لازمة» .. هل طرد بيومي فؤاد محمد سلام من مسرحيته؟ «فيديوجراف»

غضب عربي.. ابن كيم كارداشيان يتنكر في هيئة أطفال غزة.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ