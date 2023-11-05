مجلس الشيوخ يحذر إيران من توسيع الصراع في غزة إلى حرب إقليمية

يعتزم أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، وفقا لما نشرته “وول ستريت جورنال”، تقديم قرار من الحزبين، يحذر إيران من توسيع الصراع في غزة إلى حرب إقليمية أوسع.

ويدعم السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام، وريتشارد بلومنثال، اللذان ظهرا اليوم الأحد، في برنامج “حالة الاتحاد”، على شبكة “سي إن إن”، القرار غير الملزم، مع تصاعد الأعمال العدائية على الحدود الشمالية مع حزب الله في لبنان.

ومن المقرر أن يصدر القرار، في الوقت الذي تصعد فيه قوات مدعومة من إيران في سوريا والعراق، هجماتها على القوات الأمريكية في تلك البلدان.

وقال جراهام: القرار ينبه إيران إلى أن كل هذه القوة العسكرية في المنطقة، ستلاحقك؛ إذا قمت بتوسيع هذه الحرب، من خلال تفعيل حزب الله، أو قتل أميركي من خلال وكلائك في سوريا والعراق.

وأضاف جراهام: "إنهم بحاجة إلى سماع ذلك".