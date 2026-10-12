أسباب النسيان وضعف الذاكرة.. ومتى يستدعي القلق؟

قال الدكتور شريف علوان، استشاري المخ والأعصاب، إن النسيان وضعف الذاكرة من المشكلات التي قد يعاني منها كثيرون، خاصة في ظل ضغوط الحياة اليومية وتعدد المسؤوليات، موضحًا أن صعوبة التركيز أو تذكر المعلومات والأحداث قد ترتبط بعدة عوامل تختلف من شخص لآخر.

أسباب النسيان وضعف الذاكرة

وأوضح شريف علوان خلال صباح الخير يا مصر،أن هناك عوامل متعددة قد تؤثر على الذاكرة والتركيز، من بينها قلة النوم، والإجهاد المستمر، والتوتر والقلق، إلى جانب بعض المشكلات الصحية ونقص العناصر الغذائية، فضلًا عن الآثار الجانبية لبعض الأدوية.

وأشار إلى أن النسيان لا يعني بالضرورة الإصابة بمرض خطير، إذ يتوقف تقييم الحالة على طبيعة الأعراض ومدى تكرارها وتأثيرها على حياة الشخص اليومية.

علامات تستدعي استشارة طبيب المخ والأعصاب

وأضاف أن النسيان يستدعي الانتباه عندما يتكرر بصورة ملحوظة أو يؤثر على أداء المهام اليومية، خاصة إذا صاحبه ارتباك أو صعوبة في العثور على الكلمات أو تكرار الأسئلة بصورة غير معتادة.

وأكد أهمية استشارة الطبيب عند استمرار هذه الأعراض أو تزايدها، لتقييم الحالة وتحديد الأسباب المحتملة واختيار طريقة التعامل المناسبة.

نصائح للحفاظ على الذاكرة والتركيز

وللحفاظ على صحة الذاكرة، يُنصح بالحصول على قسط كافٍ من النوم، وممارسة النشاط البدني بانتظام، واتباع نظام غذائي متوازن، وتقليل التوتر، إلى جانب ممارسة الأنشطة الذهنية والاجتماعية.

واختتمت التوصيات بأهمية عدم تجاهل النسيان المتكرر، خاصة إذا بدأ يؤثر على الحياة اليومية، مع ضرورة تحديد السبب وراءه لتجنب التعامل مع الأعراض دون معرفة العوامل المؤثرة فيها.