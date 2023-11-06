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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

كاميرا 50 ميجابكسل وبطارية 5000 مللي أمبير.. شاومي تطلق تحفتها Poco C65

هاتف شاومي Poco C65
هاتف شاومي Poco C65

أطلقت شركة Poco الصينية -العلامة التجارعية الفرعية لشركة شاومي- هاتف Poco C65 والمخصص للشباب والفئة المتوسطة، حيث يضم الهاتف عددا من المواصفات والتقنيات المميزة بالإضافة إلى سعر مناسب. 

 

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف Poco C65 حصل على شاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع IPS LCD، قياس 6.74 بوصة بدقة 1600 × 720 بكسل مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، وذروة سطوع تبلغ 600 شمعة في المتر المربع، ومعتمدة من TUV لانبعاثات الضوء الأزرق المنخفضة. 

ويقدم هاتف Poco C65  كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل بفتحة f/2.4، مع كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل تتميز بحلقة ضوئية ناعمة لتأثيرات الضوء الطبيعية، حتى في الإضاءة المنخفضة.  

 

ويحتوي هاتف Poco C65 على بطارية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة مع دعم شحن بقوة 18 وات، مع منفذ للشحن من نوع USB-C، مع مقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم. 

ويعمل هاتف Poco C65 بمعالج من نوع MediaTek Helio G85 من شركة ميديا تيك بدقة 12 نانومتر، مع ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 6 و8 جيجابايت رام، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 و256 جيجابايت مع ألوان الأسود أو الأزرق أو الأرجواني. 

 

 

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