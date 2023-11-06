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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

فعلها فورًا.. ميزة سرية في آيفون تحميك من الاختراقات

فعلها فورًا.. ميزة
فعلها فورًا.. ميزة سرية في آيفون تحميك من الاختراقات

تمتلك شركة أبل ميزة أمان سرية على هواتف آيفون الخاصة بها حيث يمكنها حماية الهواتف من الهجمات الإلكترونية، وتحمي هذه الميزة المستخدمين من التعرض لهجوم من قبل طرف ما. 

وبحسب موقع Techlusive فإن ميزة “Lockdown mode” أو "وضع التأمين" يمكن أن تحمي هاتف الآيفون من أي هجوم مستهدف أو الهجوم الشخصي لسرقة البيانات.  

وطرحت شركة أبل وضع Lockdown في نظام التشغيل iOS 16، وهي خطوة أمنية مهمة يمكنها تعزيز التزامها بالأمان على هواتف آيفون. 

وبمجرد تمكين هذه الميزة، سيدخل هاتف آيفون الخاص بك إلى حالة يقظة ولن يعمل بالطريقة المعتادة، وستقيد هذه الميزة بشكل صارم التطبيقات ومواقع الويب وبعض الميزات للأمان. 

ووفقا للموقع فإنه تجدر الإشارة إلى أنه عند تشغيل وضع التأمين، لا يمكن للمستخدمين استخدام ميزات  SharePlay والألبومات المشتركة وFaceTime Live Photos وFaceTime Continuity Handoff. 

وسيتعين على المستخدمين دائمًا فتح قفل هواتف آيفون عند استخدام الملحقات السلكية، وستسمح الهواتف التي تم تشغيل وضع Lockdown فيها ببعض الاتصالات السلكية لفترة قصيرة لحماية الهاتف. 

وتذكر شركة أبل نفسها على موقعها على الإنترنت أن هذه "حماية قصوى" قد لا يحتاجها الكثيرون أو لن يستخدموها أبدًا، إلا إذا كان الشخص شخصية بارزة أو معروفًا بين مجموعة أو منطقة أو بلد. 

 

كيف يمكنك تشغيل ميزة وضع التأمين على هاتفك الآيفون ؟  

 

1: افتح الإعدادات على هاتفك الآيفون الذي يعمل بنظام iOS 16 أو أحدث.

 2: قم بالتمرير لأسفل وابحث عن علامة التبويب الخصوصية والأمان وانقر عليها.

3: قم بالتمرير إلى الأسفل واضغط على وضع التأمين Lockdown mode.

4: اضغط على تشغيل وضع التأمين.

5: انقر فوق تشغيل وضع التأمين مرة أخرى، ثم اضغط على “تشغيل وإعادة التشغيل”، ثم أدخل كلمة المرور الخاصة بك وبعد إعادة التشغيل، وسيكون هاتفك رسميًا في وضع التأمين.

 

 

شركة ابل هواتف آيفون الهجمات الإلكترونية Lockdown mode وضع التأمين ميزة وضع التأمين سرقة البيانات

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