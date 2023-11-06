عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

صفقة كبرى لمحدودي الدخل.. أقوى موبايل سامسونج بأرخص سعر

هاتف سامسونج Galaxy
هاتف سامسونج Galaxy A14.. أقوى موبايل سامسونج بأرخص سعر

يقدم هاتف Galaxy A14 من شركة سامسونج الكورية الجنوبية خيارًا ممتازًا لمحدودي الدخل والشباب، حيث يجمع الهاتف بين المواصفات القياسية مثل كاميرا 50 ميجابيكسل، و بطارية 5000 مللي أمبير، ومعالج قوي وشاشة مميزة إلى جانب سعر رخيص. 

 

سعر هاتف سامسونج Galaxy A14

ويبدأ سعر Galaxy A14 في السوق المصري من حوالي 5 آلاف و199 جنيها، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر .

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A14

وحصل هاتف سامسونج Galaxy A14 على شاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع PLS LCD بقياس 6.6 بوصة مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية ، مع دقة 1080x2408 بيكسل، مع مستشعر للبصمة مثبت على جانب الشاشة. 


ويقدم هاتف سامسونج Galaxy A14 كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية بدقة 50 ميجابيكسل، والثانية للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابيكسل والثالثة مستشعر عمق بدقة 2 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابيكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.   

ويحتوي هاتف سامسونج Galaxy A14 على بطارية سعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع السلكي بقوة 15 وات، مع منفذ للشحن من نوع USB Type-C 2.0 ، وتقنية GPS، مع نظام تشغيل أندرويد، وألوان الأسود، والأحمر الداكن، والفضي، والأخضر.

ويعمل هاتف سامسونج Galaxy A14 بمعالج من نوع Exynos 1330 من تصنيع سامسونج أو معالج من نوع MT6833 Dimensity 700 من تصنيع شركة ميدياتيك التايوانية بدقة تصنيع 7 نانومتر - على حسب المنطقة الجغرافية -  وذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 أو 6 أو 8 جيجابايت رام، مع سعة تخزين داخلية 64 أو 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة.

 

 

 

Galaxy A14 سامسونج سعر Galaxy A14 مواصفات Galaxy A14 محدودي الدخل مواصفات محدودي الدخل اقوى موبايل سامسونج أقوى موبايل سامسونج بأرخص سعر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ساخراً من العقوبة.. أول رد فعل لـ فتوح بعد قرارات إدارة الزمالك

400 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب بعد بيان البنك المركزي.. وهذا ثمن عيار21

سعر الدولار رسميا الآن بعد ساعات من بيان البنك المركزي بشأن الاحتياطي

«جهزوا البطاطين».. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن موعد انخفاض درجات الحرارة والأجواء الشتوية

تحذير من ظاهرة جوية.. بيان مهم لهيئة الأرصاد عن حالة الطقس الغد

تعليق مثير من نبيل الحلفاوي على فيديو بيومي فؤاد.. شاهد

مرتضى فضحه .. ميدو معلقا على واقعة فتوح : "أنا كنت فاكر نفسي فاجر"

بعد قرار إقالة أوسوريو رسميا.. تعرف على مدرب الزمالك الجديد

ترشيحاتنا

لا يمكن قتل القضية الفلسطينية.. الملكة رانيا تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة

زلزال عنيف يضرب سواحل اليابان ولا أنباء عن ضحايا

فتوح يطلب 60 مليون خارج عقده للانضمام إلى الأهلي

مستشفيات جامعة عين شمس جاهزة لتقديم الدعم لجرحى ومصابي غزة

ما يحدث بغزة أكبر من إلقاء قنبلة نووية.. السفير الفلسطيني يعلق على تصريحات الوزير المتطرف

قصف مدفعي إسرائيلي عنيف علي مناطق بجنوب لبنان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة رضوي الشربيني تشعل السوشيال ميديا.. شاهد

على الفطار .. طريقة عمل البان كيك

لمرضى القولون العصبي.. احذر هذه الأطعمة

صفير الرئتين.. 10 علامات من جسمك تحذرك من الأمراض

فيديو

انتقام السماء.. إسرائيل تستخدم ثاني أكبر قنبلة بترسانتها في جباليا فتحترق قاعدة للجيش الأمريكي «فيديوجراف»

سعر الذهب والدولار اليوم.. وعيار 21 مفاجأة

الخذلان الأكبر.. دول عربية صفعت محمد صلاح في تصويت الكرة الذهبية «فيديوجراف»

«عيل مالوش لازمة» .. هل طرد بيومي فؤاد محمد سلام من مسرحيته؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ