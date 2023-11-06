صفقة كبرى لمحدودي الدخل.. أقوى موبايل سامسونج بأرخص سعر

يقدم هاتف Galaxy A14 من شركة سامسونج الكورية الجنوبية خيارًا ممتازًا لمحدودي الدخل والشباب، حيث يجمع الهاتف بين المواصفات القياسية مثل كاميرا 50 ميجابيكسل، و بطارية 5000 مللي أمبير، ومعالج قوي وشاشة مميزة إلى جانب سعر رخيص.

سعر هاتف سامسونج Galaxy A14

ويبدأ سعر Galaxy A14 في السوق المصري من حوالي 5 آلاف و199 جنيها، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر .

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A14

وحصل هاتف سامسونج Galaxy A14 على شاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع PLS LCD بقياس 6.6 بوصة مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية ، مع دقة 1080x2408 بيكسل، مع مستشعر للبصمة مثبت على جانب الشاشة.



ويقدم هاتف سامسونج Galaxy A14 كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية بدقة 50 ميجابيكسل، والثانية للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابيكسل والثالثة مستشعر عمق بدقة 2 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابيكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

ويحتوي هاتف سامسونج Galaxy A14 على بطارية سعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع السلكي بقوة 15 وات، مع منفذ للشحن من نوع USB Type-C 2.0 ، وتقنية GPS، مع نظام تشغيل أندرويد، وألوان الأسود، والأحمر الداكن، والفضي، والأخضر.

ويعمل هاتف سامسونج Galaxy A14 بمعالج من نوع Exynos 1330 من تصنيع سامسونج أو معالج من نوع MT6833 Dimensity 700 من تصنيع شركة ميدياتيك التايوانية بدقة تصنيع 7 نانومتر - على حسب المنطقة الجغرافية - وذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 أو 6 أو 8 جيجابايت رام، مع سعة تخزين داخلية 64 أو 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة.