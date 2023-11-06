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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تامر مصطفى: طموحي عودة إنبي للمشاركة في أفريقيا والتوقف الدولي سيضرنا

صدى البلد

قال تامر مصطفى المدير الفنى لفريق إنبي، إن الفريق البترولي يمتلك لاعبين رجال على قدر المسئولية مؤكداً أن طموحة الوصول إلى مراكز متقدمة فى جدول الدورى وإعادة أمجاد النادي البترولي.

أكد تامر مصطفى خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج ملعب الشمس مع الكابتن مجدى عبد الغنى أن نادى إنبي يمتلك قطاع ناشئين قوى لافتا إلى البيئة داخل النادي البترولي تساعد على التفوق والنجاح مشيراً إلى أنه يتمنى استمرارا النجاحات في الفترة المقبلة.

وكشف المدير الفني لفريق إنبي أن اللاعب الذى يمتلك الشخصية يساعده على تطويره موضحاً أن محمد حمدي وأحمد نادر حواش من النجوم الذين يمتلكون هذه السمات وساعدهما ذلك فى الانضمام لقائمة المنتخب الوطني.

وأكد  تامر  مصطفى أنه يتمنى احتراف اللاعبين الشباب فى إنبى فى أوروبا لتقديم صورة جيدة عن النادى البترولى ،لافتاً إلى أنه يتمنى استمرار المستوى الجيد في الدورى والتواجد فى المربع الذهبي بالدورى.

 

أوضح تامر مصطفى أن التوقف الدولى سيتسبب فى ضرر للفريق خاصة أنهم يقدموا مستوى جيد فى الفترة الحالية بالفوز فى أخر ثلاثة مباريات متمنياً المشاركة فى المسابقات الأفريقية فى الموسم المقبل.

الكابتن مجدي عبد الغني تامر مصطفى كابتن مجدى عبد الغنى محمد حمدي مجدي عبد الغني نادر حواش نادي إنبي

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