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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رفيق كابو: استحقينا الفوز أمام مودرن فيوتشر ومنتخب تونس لم يتواصل معي ومعلول الأقرب لي

صدى البلد

أكد رفيق كابو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، أن مباراة مودرن فيوتشر كانت صعبة للغاية، ولكن الروح وجماعية اللاعبين وراء تحقيق الفوز المستحق.

وتابع كابو خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "إنبي لم يبرم صفقات كثيرة، ولكن كل اللاعبين كانوا رجالًا، واستحقينا الفوز وحصد الثلاث نقاط".

وأضاف رفيق كابو: "إنبي يسعى لتحقيق مركز متقدم، وبعض الأندية حاولت التعاقد معي في الصيف الماضي، ولكن النادي تمسك بوجودي حتى نهاية الموسم".

واستطرد كابو: "حال وصول عرض مناسب لي وللنادي، سوف أوافق على الرحيل إليه ولكن عقدي مرتبط بعقد لمدة موسمين مقبلين ومصيري في يد النادي".

واختتم رفيق كابو: "لم يحدث تواصل من المنتخب التونسي معي ولا أعلم السبب وأركز في عملي فقط، وعلي معلول لاعب الأهلي هو الأقرب لي وأتحدث معه بشكل مستمر".

الإعلامي أمير هشام المنتخب التونسي بنادي إنبي علي معلول مودرن فيوتشر منتخب تونس نادي إنبي

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