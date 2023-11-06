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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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طارق مصطفى: الفوز على المصري دفعة قوية وثنائية أسامه فيصل وبامبو رائعة

صدى البلد

أكد طارق مصطفى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، أنه حقق نجاحات خارج الدوري المصري سواء بالإمارات أو المغرب، وتواجده في مصر أسعده خاصةً مع إدارة مميزة.

 

وتابع مصطفى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "الفوز أمام المصري البورسعيدي بنتيجة 4-0، خير بداية لنا ودفعة قوية".

 

وأضاف طارق مصطفى: "المصري البورسعيدي من الفرق المميزة للغاية، ولكن لاعبة البنك الأهلي كان لديهم دافع قوي من أجل تعديل المسار في الدوري المصري الممتاز".

 

واستطرد طارق مصطفى: "سنعمل خلال فترة التوقف الدولي على معالجة بعض الأخطاء، وثنائية أسامه فيصل وكريم بامبو في هجوم الفريق، مميزة ورائعة، وكان هدفنا في التدريبات تعاونهم سويًا من أجل الإنتاج وهو ما حدث".

 

واختتم: "الزمالك لم يتواصل معي لتولي المهمة الفنية، وحال تم عرض عليا تولي المهمة بشكل مؤقت لن أقبل بها من الأساس وتاريخي لن يسمح بذلك، ورسالتي للإدارة عدم التعاقد مع مدرب سابق للفريق واختار عناصر جديدة".

الإعلامي أمير هشام الدوري المصري طارق مصطفي مصري البورسعيدي نادي البنك الأهلي

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