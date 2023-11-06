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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ملابس هيفاء وهبي في أحدث ظهور تثير ضجة| شاهد

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

حرصت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

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تألقت هيفاء وهبي في الصور بإطلالة لافتة، حيث ارتدت جمبسوت طويل و ذا أكمام طويلة و اتسم التصميم بنقوشات الورد ذات الألوان المبهجة.

انتعلت هيفاء وهبي حذاء أنيقا ذا كعب عالي باللون الذهبي، ولم تبالغ في ارتداء المجوهرات و الإكسسوارات مما كشف عن أناقتها، و قد نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا،

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت هيفاء وهبي على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

 

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
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