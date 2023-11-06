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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

DNA بين المستور| وحمة بذراع رضيعة تكشف عن علاقة غير مشروعة.. تفاصيل

وحمة بذراع رضيعة
وحمة بذراع رضيعة تكشف علاقة غير مشروعة - صورة ارشيفية

كشفت وحمة بذراع رضيعة علاقة غير مشروعة حيث قالت زوجة أنها في إحدى الأيام كانت تحتضن ابنة شقيقتها الرضيعة، ولفت انتباهها شيء غريب وهو وجود وحمة على ذراعها الصغيرة، وهي نسخة طبق الأصل من تلك التي تزين جسم زوجها. 

لم تستطع الزوجة تجاهل هذه الصدفة، وبسبب الحيرة والشك قررت أن تتعمق في الأمر أكثر لكي تستطيع مواجهة زوجها، بحسب موقع Bright Side. 

تحليل DNA

 

أخذت الزوجة عينة من الطفلة ومن زوجها وأجرت اختبار الحمض النووي سرًا قائلة " ولأنني عازمة على كشف الحقيقة، قمت بإجراء اختبار الحمض النووي سرًا، على أمل الحصول على تفسير، وعندما وصلت النتائج، تأكدت أسوأ مخاوفي، وحينها شعرت بمزيج من الرهبة وعدم التصديق." 

أكدت الزوجة أنها واجهت زوجها بالأمر لكنه أنكر في البداية، ثم انهار مؤكدًا ندمه عندما واجهته بنتائج تحليل DNA التي أجرتها واعترف بعلاقته مع شقيقتها، مشيرة إلى أنها " مسلحًا بالأدلة، واجهت زوجي، وكان صوتي يرتجف من الغضب والحسرة. "كيف يمكنك أن تخوننا بهذه الطريقة؟" بكيت والدموع تنهمر على وجهي."، وفقًا لموقع Bright Side.

مواجهة مدمرة

أوضحت الزوجة أنها في مواجهة زوجها باتهاماتها، نفى بلا خجل ارتكاب أي خطأ، وأصر على التشبث ببقايا خداعه قائلًا "هذا هراء"، وأصر وعيناه تتجنبان عيني. 

ولكن عندما كشفت عن نتائج الحمض النووي ، انهار وسرد الحقيقة في سيل من الندم قائلاً "أنا آسف للغاية"، واعترف أخيراً بعلاقته مع أختي.

"كانت مواجهة زوجي مدمرة، لكن لم أستطع التوقف عند هذا الحد. فكنت بحاجة للتحدث مع أختي، والدة الطفلة، لأفهم مدى عمق الخيانة. وبقلب مثقل، واجهتها أيضًا. وفي حديثنا المؤلم اعترفت بدورها في القضية."

وأشارت الزوجة إلى أنها لم تصدق ما سمعتهم وأن الأشخاص الذين كانت تثق بهم خدعوها إلى هذا الحد إلا أنها قررت الانفصال عن زوجها مؤكدة أن تركه كان قرار مفجع لكنه أيضًا كان ضروريًا للحفاظ على ذاتها قائلة "كان ترك زوجي قرارًا مؤلمًا، لكنه كان ضروريًا لرفاهيتي. 

على الرغم من أن الألم كان هائلاً، إلا أنني علمت أنه كان عليّ جمع أجزاء حياتي والمضي قدمًا. ومع ذلك، وفي خضم هذا الدمار، تمسكت بالأمل في أنني سأصبح يومًا ما أقوى وأكثر حكمة وقادرًا على الثقة مرة أخرى."

وحمة بذراع رضيعة علاقة غير مشروعة تحليل DNA الزوج الشقيقة

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