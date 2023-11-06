وزير إسرائيلي: نقاتل عدو عنيد ونخوض معه معارك صعبة جدا

قال جدعون ساعر، الوزير في حكومة الطوارئ الإسرائيلية، في مقابلة صباح اليوم الإثنين، إن المفاوضات مستمرة من أجل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس.

وأضاف ساعر: “نحن نقاتل ضد عدو عنيد مصمم على القتال”، مشيرا إلى أن المعركة لم يتم تحديدها.

وتابع: أعتقد أن الشيء الرئيسي لا يزال أمامنا، ونحن بحاجة إلى الهدوء والصبر والتصميم".

وقال أيضاً: "نحن في المرحلة الثانية، ولكن بعد الغارة الجوية نحن في مرحلة المناورة البرية داخل مدينة غزة نفسها، نحن في مرحلة معارك صعبة جدا".



وأضاف ساعر : "نحن أمام حملة طويلة، ومن الممكن أن تتغير خصائصها خلالها. يجب أن نواصل الحملة حتى تحقيق الأهداف التي وضعناها. لا يمكن أن نوقف الحرب قبل أن نحققها".

وفيما يتعلق بموضوع الأسرى قال: "لا يوجد حاليا بديل أفضل في هذا الصدد أيضا. المفاوضات مستمرة طوال الوقت. نهج السنوار يرى في الأسرى ورقة، ليس لديه رغبة في الوقت الراهن في إطلاق سراحهم، وأنا لا أرى، حتى في ضوء هذا الهدف، بديلاً لتكثيف الضغط العسكري من أجل إحداث تغيير في موقف السنوار وحماس”.

وأكد: "نحن ملتزمون بهدف عودتهم. ليس لدينا أي نية للتخلي عن هذا الهدف، وفي الوقت نفسه يجب أن نفهم من الذي نقاتل ضده".