عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

حقك عليا يا باشا مصر..

محمد سلام يرد على شائعة استبعاده من مسلسل أمير كرارة الجديد

صدى البلد

شن رواد التواصل الاجتماعي، هجوما عنيفا على الفنان أمير كرارة؛ بعد تداول أنباء حول استبعاد للفنان محمد سلام من مسلسله الرمضاني الجديد بيت الرفاعي.

حقيقة استبعاد محمد سلام من مسلسل امير كرارة 

رد الفنان أمير كرارة -عبر حسابه الرسمي بتطبيق إنستجرام- على شائعة استبعاد الفنان محمد سلام، من مسلسل بيت الرفاعي، المنتظر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2024.

وقال: «الخبر دا كدب ولا ليه أساس من الصحة، موقع رخيص وقلة أدب وكومنتات رخيصة من الناس لعدم الثقة واحترام أولاد بلدهم، اتقوا الله ياللي بتصدقوا أي حاجة عيب».

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

الفنان امير كرارة الفنان محمد سلام باشا مصر سلام مسلسل بيت الرفاعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب بعد بيان البنك المركزي.. وهذا ثمن عيار21

سعر الدولار رسميا الآن بعد ساعات من بيان البنك المركزي بشأن الاحتياطي

«جهزوا البطاطين».. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن موعد انخفاض درجات الحرارة والأجواء الشتوية

خطوط حمراء وجهود جبارة.. القاهرة تتحرك في كل الاتجاهات لوقف حرب غزة

مدرب كبير| من هو المدير الفني القادم للزمالك؟

أعدوا له مقبرة.. الإعدام شنقا لمتهمين في قضية طبيب الساحل

إسرائيل خط أحمر.. أمريكا ترسل غواصة نووية مدمرة بالشرق الأوسط وتحذر هذه الدول

نتنياهو يدعو سفراء الدول الموجودين في إسرائيل إلى اجتماع عاجل

موضوعات متعلقة

ضرب غزة بقنبلة ذرية.. تعليق وزير بحكومة الاحتلال يثير الجدل| شاهد

منتج ليس مصريا.. الهلال الأحمر يرد على فيديو شحنة بسكوت التمر منتهي الصلاحية

بيرقص في الديسكو .. حقيقة ظهور الفنان محمد سلام بـ ملهى ليلي

وفاة لاعب الوداد المغربي أسامة فلوح والحزن يسيطر على النادي.. فيديوجراف

حاول تقبيلها.. وزير الخارجية الكرواتي في موقف محرج بسبب نظيرته الألمانية

تركت 4 أطفال واعتزلت 3 مرات.. وفاة الفنانة الكويتية جواهر بعد صراع مع المرض

خناقة انتهت في القسم.. نادين الراسي تتعرض للضرب من شقيقها الأصغر

أنت السبب في خراب بيتي .. زوجة الشاعر أمير طعيمة تهاجم الفنان أكرم حسني

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء: توفير سلع غذائية محددة بتكلفة مناسبة ضمن مبادرة خفض الأسعار

هيمشي خلاص.. تطور عاجل في أزمة أحمد فتوح مع الزمالك.. ورد شيكابالا

صدمة محبيها .. نادين نسيب نجيم : هعتزل الفن قريبا

سطو الصهاينة على التراث المصري.. كيف حاولت إسرائيل سرقة ممتلكات أم الدنيا؟

تصريحات استفزازية من جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن حماس والسنوار

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن حصيلة القتلي في صفوفه منذ بدء الهجوم البري


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة رياضية.. ملك قورة تستعرض رشاقتها | شاهد

بفستان لافت.. نسرين طافش بإطلالة جذابة من داخل سيارتها |شاهد

في عيد ميلادها الـ 40.. صور أثارت جدلا لـ مي سليم بالسوشيال|شاهد

طريقة عمل بطاطس بوريه باللحمة المفرومة| بمذاق لا يقاوم

فيديو

شاهد.. مقطع فيديو تنفطر له القلوب لرد فعل طفل فسطيني

محمد سلام يرد على شائعة استبعاده من مسلسل أمير كرارة الجديد

مقطع فيديو يثير الجدل للحظة اعتقال "أيقونة فلسطين".. شاهد

150 مليون جنيه إسترليني.. صفقة مهمة في مسيرة محمد صلاح الاحترافية |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ