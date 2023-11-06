محمد سلام يرد على شائعة استبعاده من مسلسل أمير كرارة الجديد

حقك عليا يا باشا مصر..

شن رواد التواصل الاجتماعي، هجوما عنيفا على الفنان أمير كرارة؛ بعد تداول أنباء حول استبعاد للفنان محمد سلام من مسلسله الرمضاني الجديد بيت الرفاعي.

حقيقة استبعاد محمد سلام من مسلسل امير كرارة

رد الفنان أمير كرارة -عبر حسابه الرسمي بتطبيق إنستجرام- على شائعة استبعاد الفنان محمد سلام، من مسلسل بيت الرفاعي، المنتظر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2024.

وقال: «الخبر دا كدب ولا ليه أساس من الصحة، موقع رخيص وقلة أدب وكومنتات رخيصة من الناس لعدم الثقة واحترام أولاد بلدهم، اتقوا الله ياللي بتصدقوا أي حاجة عيب».

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.