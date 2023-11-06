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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يكشف مفاجأة بشأن موديست بعد مستواه الأخير مع الأهلي

موديست
موديست

أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن قرار كولر  بشأن موديست بعد مستواه الأخير مع الأهلي عبر برنامجه المذاع مع شوبير علي صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

وقال شوبير إن كولر مازال متوقع الأفضل من موديست، مؤكداً علي إعطاء كولر موديست فرصة جديدة.

 

وأشار شوبير علي أنه لا يوجد أي قرار بشأن مهاجم جديد للأهلي.

 

أكد سيد معوض نجم الكرة المصرية السابق، أن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي سيمنح موديست فرصة مع الفريق حتى كأس العالم للأندية، ولو لم يتطور مستواه بالتأكيد سيكون هناك قرار حاسم مع نهاية شهر ديسمبر المقبل.

 

وقال معوض في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس”: "موديست لن يقدم الإضافة طالما طريقة لعب الأهلي كما هي، لأن ميزته الأساسية هي الكرات العرضية، ومع قلة إرسالها لن يظهر بشكل جيد مع الفريق".

 

وأضاف: "الأفضل هو منح موديست فرصة مستمرة حتى يتم تقييمه، ولكن أعتقد أنه من الصعب بقائه، وكل المباريات المحلية متاحة للفريق الأحمر".

وتابع: "عمر كمال عبدالواحد عنصر جيد ولاعب مستقر ويقدم مستوى مميز منذ ثلاثة مواسم، وقادر على اللعب في أكثر من مركز، وسوف يسير بشكل جيد لو انضم للأهلي".

وأكمل: محمد حمدي لاعب بيراميدز من العناصر المستقرة، وأثبت قدرات فنية رائعة واصبح لاعبا أساسيا في تشكيل منتخب مصر رغم أنه غاب فترة بسبب الإصابة وعاد ولعب بشكل أساسي، كما أن اللاعب تطور هجوميًا بشكل واضح في العامين الماضيين".

وتابع: "الأهلي حقق ما أراد أمام المقاولون، لكنها مباراة قليلة فنيا من جانب الفريق، وأحمد عبدالقادر لا يستغل الفرصة، ويركز على اللعب الفردي فقط بعيدا عن المجموعة، ولا يستخدم مهاراته في الوقت الصحيح، وهناك عقليات لاعبين تحتاج لسنوات من أجل تغييرها".

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