المرشح الرئاسي فريد زهران يعرض برنامجه الانتخابي في مؤتمر صحفي الخميس

أعلنت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران عن عقد مؤتمر صحفي يوم الخميس ٩ نوفمبر لعرض البرنامج الانتخابي الذي تم الإنتهاء من إعداده على يد مجموعة من الخبراء.

يليه الجمعة والسبت ٩ و ١٠ نوفمبر مؤتمرين جماهيريين بمحافظة أسيوط.

وقررت الحملة إطلاق مؤتمر جماهيري بمحافظة الجيزة يوم ١٧ نوفمبر.

ثم مؤتمر جماهيري بمركز إدفو بمحافظة أسوان يوم ٢٢ نوفمبر وسوهاج 23 نوفمبر.

يذكر أن المرشح الرئاسي فريد زهران قد عقد ثلاثة مؤتمرات جماهيرية حتى الآن، بدأت بسرس الليان بمحافظة المنوفية، تلاه مؤتمر جماهيري بمحافظة الاسكندرية، ثم مؤتمر ثالث بمحافظة الفيوم.

وأعلنت حملة زهران أنه تم اختيار "الشمس" رمزاً للمرشح، ورقمه في كشوف المرشحين ( 2 ).