الرئيس الجزائري يدعو إلى رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الدولية ضد إسرائيل

دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم "الاثنين"، إلى رفع دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان.

جاء ذلك في كلمة تبون خلال إشرافه على افتتاح مراسم افتتاح السنة القضائية الجديدة، وقال إن “رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد الكيان الصهيوني هو السبيل الوحيد لإنهاء عقود من الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين”.

وأضاف الرئيس تبون: “نتساءل أين هي العدالة في العالم؟ أين هو حق الشعوب المضطهدة؟ وعلى رأسها الشعب الفلسطيني”.

وتابع رئيس الجمهورية كلمته: "لقد انهارت في فلسطين المحتلة كل معايير والقيم الإنسانية والأخلاقية والدينية والقانونية أمام ما يشهده العالم يوميا من مجازر وحشية يرتكبها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني أمام مرأى وصمت عالمي رهيب".

وناشد الرئيس تبون "جميع أحرار العالم والخبراء القانونين العرب والهيئات والمنظمات القانونية إلى رفع دعوى قضائية ضد الكيان الصهيوني".