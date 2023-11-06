المفوضية الأوروبية: غزة جزء لا يتجزأ من أراضي السلطة الفلسطينية وحصارها فشل

قالت المفوضية الأوروبية ان غزة جزء لا يتجزأ من أراضي السلطة الفلسطينية .



واضافت المفوضية الأوروبية في تصريحات لها أنه :" لا مكان سوى لسلطة فلسطينية واحدة ودولة فلسطينية واحدة".

وأعربت قائلة:" سياسة حصار غزة فشلت".

قالت حركة حماس، اليوم الإثنين، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، استهدف أكثر من 100 مستشفى ومركز طبي في غزة وأخرج ما يقرب من 16 مستشفى عن الخدمة في القطاع.

وأضافت حماس في بيان لها نقلته وكالة شهاب، أن سلاح طيران الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة المستشفى المعمداني بقذيفة أميركية، وهو ما أكّدته الوقائع والمؤسسات الدولية، وكذّبت فيه رواية الاحتلال الزاعمة بسقوط صاروخ للمقاومة على المستشفى".