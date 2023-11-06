أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن فوز هالاند بجائزة لاعب الشهر في مانشستر سيتي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب شوبير :"هالاند يفوز بجائزة لاعب الشهر في مانشستر سيتي".

فاز نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بجائزة أفضل فريق لكرة القدم "رجال" في العالم لعام 2023، وذلك ضمن جوائز الكرة الذهبية "بالون دور".

وأقيم حفل جوائز الكرة الذهبية "بالون دور" لعام 2023، الذي تنظمه مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، على مسرح شاتلييه بالعاصمة الفرنسية باريس.

وتوج فريق مانشستر سيتي بجائزة أفضل فريق في العالم، بعد تتويجه بالثلاثية "الدوري الإنجليزي، وكأس إنجلترا، ودوري أبطال أوروبا".

وحصد مانشستر سيتي هذه الجائزة للعام الثاني على التوالي، وتسلم الجائزة، عدد من لاعبي الفريق وأبرزهم "رودري، وبرناردو سيلفا، وإيدرسون، وجوليان ألفاريز، وروبين دياز".