المنجيات من المسيح الدجال.. داعية بالأوقاف توضح 3 أمور غير عشر الكهف

كشفت الواعظة بالأوقاف فاطمة موسى، فضل قراءة سورة الكهف، والحكمة من عدم ذكر المسيح الدجال في القرآن الكريم، وذلك من خلال البث المباشر عبر صفحة صدى البلد، بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

المنجيات من المسيح الدجال

وقالت الواعظة بالأوقاف خلال البث المباشر، إن أسباب عدم ذكر المسيح الدجال صراحة في القرآن الكريم أرجعه العلماء إلى أن الوحي الشريف اكتفى بذكر المفسدين في الماضي دون المستقبل، وأن هناك من الآيات التي أشارت ضمنينا المسيح الدجال وأرشد في تفسيرها النبي صلى الله عليه وسلم، والذي بينت سنته المطهرة ذكر المسيح الدجال بشكل صريح.

وأضافت في بيانها المنجيات من المسيح الدجال، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال" مبينة أن هناك 3 أمور أخرى منها :"إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال"، وقال صلوات الله وسلامه عليه:"من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال"، وعنه صلى الله عليه وسلم:"فمن أدركه منكم يعني الدجال فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف".

لماذا نقرأ سورة الكهف يوم الجمعة؟

وحول الحكمة من قراءة المسلمين سوة الكهف يوم الجمعة لأنها تحمي الشخص في آخر الزمان من المسيح الدجال وفتن الدنيا، فإنّ الدجال سيطلب من الناس عبادته من دون الله "فتنة الدين"، وسيأمر السماء بالمطر ويفتن الناس بما في يده "فتنة المال"، وتكون فتنة العلم بأنه "سيخبر الناس بالأخبار"، وأخيرا "فتنة السلطة" بأنه سيسيطر على جزء كبير من الأرض.

وكل فتنة من هذه الفتن لها قوارب للنجاة، فللنجاة من فتنة الدين يكون ذلك بالصحبة الصالحة، قال تعالى: «وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا».

النجاة من فتنة المال وذلك بمعرفة حقيقة الدنيا، قال تعالى: «وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاء أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاء فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا».

النجاة من فتنة العلم وذلك بالتواضع، قال تعالى حكاية عن سيدنا موسى: «قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاء اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا».

النجاة من فتنة السلطة بالإخلاص لوجه الله، قال تعالى: «قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا».

حفظ 10 آيات من سورة الكهف

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إنه فيما ورد عن السلف الصالح، أنهم أوصوا بحفظ عشر آيات من سورة الكهف، لهذا السبب.

وأوضح «جمعة»، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه ورد في فضل سورة الكهف أحاديث كثيرة، منها أن حفظ عشر آيات يعصم من فتنة الدجال، كما أن قراءتها يوم الجمعة يحفظ الإنسان من كل شر حتى الجمعة التالية، كما تضيء وجه الشخص يوم القيامة، فيبدو كالقمر ليلة البدر.

واستشهد بما ورد عن أبي قلابة، قال: «من حفظ عشر آيات من الكهف عصم من فتنة الدجال، ومن قرأ الكهف في يوم الجمعة حفظ من الجمعة إلى الجمعة، وإذا أدرك الدجال لم يضره وجاء يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر».