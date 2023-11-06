جماهير أهلي بنغازي الليبي تدعم فلسطين .. ماذا فعلوا؟

حرص جماهير أهلي بنغازي الليبي ، على دعم القضية الفلسطينية في ظل تصاعد الأحداث والقصف المستمر من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

و نشر أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق : جماهير اهلي بني غازي الليبي.. عودوا الى الدين لتعد فلسطين.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الإثنين أن عدد شهداء الغارات الإسرائيلية على غزة يرتفع إلى 10022.

سياسة غزة "فاشلة".. ليبرمان يوجه تحذيرا خطيرا لحكومة الاحتلال بشأن حزب الله والحوثيين

وأدانت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي اليوم لعدة مستشفيات في قطاع غزة.

وذلك أدى إلى استشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين.

وأفادت الصحة الفلسطينية في بيانها، أن طائرات الاحتلال استهدفت بعدة غارات جوية مستشفى الطب النفسي الوحيد في قطاع غزة.