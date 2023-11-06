عائشة بن أحمد تكشف موعد انتهائها من مسلسل حكاية روحي فيك

أعربت الفنانة عائشة بن أحمد عن سعادتها بردود الفعل من جانب الجمهور بعد عرض أولى حلقات مسلسلها الجديد " روحي فيك".

وقالت عائشة في تصريح خاص لصدى البلد: سانتهي من حكاية بطلوع روح خلال اربعه ايام ، وسعيدة للغاية بردود الافعال عن الحلقة الاولى".

وأذيعت الحلقة الاولي من حكاية “ روحي فيك ” والتي تعد رابع حكايات مسلسل 55 مشكلة حب ، الماخوذ عن كتاب يحمل نفس الاسم للكاتب مصطفي محمود .

وجاءت احداث روحي فيك مشوقة ، حيث ذهبت المهندسة سحر “ عائشة بن أحمد ” الي قصر داخل احدي العزب برفقة زوجها، لكن تلك الزيارة كانت السبب في ان تقلب حياتها رأسا علي عقب ، حيث انفصلت عن زوجها ، كما بدأت تشعر ببعض الامور الغريبة، كسماع اصوات.

وشهدت الحلقة ظهور نجل حارس القصر ، حيث ذهب اليها وطلب منها ان تتولي شركتها تجديد ديكورات القصر ، مدعيا انه صاحب القصر .

وتجسد عائشة بن أحمد ضمن أحداث الحكاية شخصية مهندسة ديكور ولديها شركة تشطيبات وتواجه العديد من المشاكل بسبب طبيعة شخصيتها ، وتدور أحداث العمل في إطار درامي تشويقي، حيث سيطر الإثارة والرعب على البرومو التشويقي للعمل الذي طرحته شركة الإنتاج.

ويشارك في بطولة المسلسل بجانب عائشة بن أحمد كل من: محمد كيلانى، نور محمود، سمر مرسى، فراس سعيد، هلا السعيد، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف وعدد آخر من الفنانين، والحكاية قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج الأردنى محمد لطفى.