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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عائشة بن أحمد تكشف موعد انتهائها من مسلسل حكاية روحي فيك

عائشة بن احمد
عائشة بن احمد

أعربت الفنانة عائشة بن أحمد عن سعادتها بردود الفعل من جانب الجمهور بعد عرض أولى حلقات مسلسلها الجديد " روحي فيك".

وقالت عائشة في تصريح خاص لصدى البلد: سانتهي من حكاية بطلوع روح خلال اربعه ايام ، وسعيدة للغاية بردود الافعال عن الحلقة الاولى".

وأذيعت الحلقة الاولي من حكاية “ روحي فيك ” والتي تعد رابع حكايات مسلسل 55 مشكلة حب ، الماخوذ عن كتاب يحمل نفس الاسم للكاتب مصطفي محمود . 

وجاءت احداث روحي فيك مشوقة ، حيث ذهبت المهندسة سحر “ عائشة بن أحمد ” الي قصر داخل احدي العزب  برفقة زوجها، لكن تلك الزيارة كانت السبب في ان تقلب حياتها رأسا علي عقب ، حيث انفصلت عن زوجها ، كما بدأت تشعر ببعض الامور الغريبة، كسماع اصوات. 

وشهدت الحلقة ظهور نجل حارس القصر ، حيث ذهب اليها وطلب منها ان تتولي شركتها تجديد ديكورات القصر ، مدعيا انه صاحب القصر .

وتجسد عائشة بن أحمد ضمن أحداث الحكاية شخصية مهندسة ديكور ولديها شركة تشطيبات وتواجه العديد من المشاكل بسبب طبيعة شخصيتها ، وتدور أحداث العمل في إطار درامي تشويقي، حيث سيطر الإثارة والرعب على البرومو التشويقي للعمل الذي طرحته شركة الإنتاج.

ويشارك في بطولة المسلسل بجانب عائشة بن أحمد كل من: محمد كيلانى، نور محمود، سمر مرسى، فراس سعيد، هلا السعيد، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف وعدد آخر من الفنانين، والحكاية قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج الأردنى محمد لطفى.

عائشة بن احمد روحي فيك

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