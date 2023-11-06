عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تدمير وسط موسكو.. قنبلة أمريكية يمكنها تصفية 300 ألف شخص بالعاصمة الروسية

قنبلة أمريكية قادرة
قنبلة أمريكية قادرة علي قتل 300 ألف شخص بالعاصمة الروسية

ذكرت مجلة “نيوزويك” الأمريكية، نقلا عن محاكاة تم إنشاؤها من خلال أداة Nukemap على الإنترنت، أن القنبلة النووية الأمريكية المزمع تطويرها لديها القدرة على تدمير وسط موسكو وتصفية أكثر من 300 ألف من سكانها البالغ عددهم 13 مليون نسمة.

وأعلن البنتاجون أواخر الشهر الماضي أنه سيسعى إلى تصنيع نسخة جديدة من قنبلة الجاذبية النووية - B61-13 - وفي انتظار موافقة الكونجرس.

ومن المتوقع أن تبلغ قوة السلاح 360 كيلو طن، وهو أقوى 24 مرة من ذلك الذي ألقي على هيروشيما خلال الحرب العالمية الثانية.

وقالت مجلة نيوزويك إنه إذا تم تفجير القنبلة فوق موسكو، فإنها ستقتل ما يقدر بنحو 311480 شخصًا وتجرح ما يصل إلى 868860 شخصًا.

أمريكا تكشف سبب إرسال الغواصة أوهايو النووية إلي الشرق الأوسط

نداء عاجل من الأمم المتحدة بشأن الوضع الإنساني المتردي في غزة

وأضافت أنه إذا تم إسقاطها على سان بطرسبرج، ثاني أكبر مدينة في روسيا، فإن العدد التقديري للوفيات الناجمة عن الانفجار سيصل إلى 360150 شخصًا.

ووفقا لمجلة نيوزويك، فإن أي شيء يقع ضمن دائرة نصف قطرها نصف ميل من موقع تفجير القنبلة سوف يتبخر بواسطة كرة نارية ضخمة.

وكتبت المجلة أن الانفجار سيهدم المباني ويقتل على الأرجح كل من يقع على بعد ميل واحد، في حين أن من هم على بعد ميلين من موقع الانفجار سيموتون في غضون شهر بسبب ارتفاع مستوى التعرض للإشعاع. وسيموت 15% آخرين من الناجين لاحقًا بسبب السرطان وسيعاني العديد منهم من حروق ستغير حياتهم.

وتم الكشف عن خطة تصميم قنبلة جديدة وسط المواجهة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بشأن أوكرانيا، حيث ناقش الخبراء والسياسيون ووسائل الإعلام مخاطر تصاعد الصراع إلى حرب نووية.

واتهمت روسيا أمريكا بممارسة “سياسة حافة الهاوية النووية” وزعمت أنها تنتهك سرا اتفاقيات الحد من الأسلحة.

القنبلة النووية الأمريكية موسكو البنتاجون أمريكا روسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسكت..فنانة شهيرة تهاجم بيومي فؤاد بعد تصريحاته عن محمد سلام

بعد تصديق السيسي.. بدء تطبيق ضريبة الجدول رسميا.. اعرف أسعار السجائر الجديدة

مدرب كبير| من هو المدير الفني القادم للزمالك؟

لدعم المنتج المصرى.. شركة النصر تنتج سيارات كهربائية جديدة .. ما الحقيقة؟

أنت في الأهلي وأنا درجة "تانية"| أسوأ 8 أسابيع في حياة موديست.. وقرار عاجل من "الأحمر"

عمر كمال عبد الواحد.. أحمد حسن يعلن خبرا صادما لجماهير الزمالك

أعدوا له مقبرة.. الإعدام شنقا لمتهمين في قضية طبيب الساحل

إسرائيل خط أحمر.. أمريكا ترسل غواصة نووية للشرق الأوسط وتحذر هذه الدول

موضوعات متعلقة

أمريكا تكشف سبب إرسال الغواصة أوهايو النووية إلي الشرق الأوسط

نداء عاجل من الأمم المتحدة بشأن الوضع الإنساني المتردي في غزة

مقتل جندية إسرائيلية طعنا بسكين في القدس الشرقية

لأول مرة.. أمريكا تعترف بسقوط الآلاف من الضحايا المدنيين في غزة

وزير بريطاني: طالبنا إسرائيل بضرورة عدم فتح جبهات جديدة

وصول 4 سيارات إسعاف تنقل مرضى من مستشفى الشفاء بغزة إلى مصر

خلاف كبير بين أمريكا وإسرائيل بسبب الضحايا المدنيين في غزة

الهلال الأحمر المصري: زيادة الشاحنات المارة من معبر رفح إلى غزة

ترشيحاتنا

الاستثناء دائما.. القوة الجوية العراقي يقسو على الاتحاد السعودي في دوري أبطال آسيا

رمضان عبدالمعز: ندعم أهالي غزة والمؤمن الحق يظهر وقت الشدة

لحماية حسابك.. تغييرات في فيسبوك عليك تفعيلها فورا

مسئولة أممية: مخبز واحد من 23 يعمل .. ووضع غزة في تدهور مستمر

قط الرمال.. الاتحاد السعودي يكشف عن تميمة كأس العالم للأندية 2023

قلق في جيش الاحتلال من الضغوط الأمريكية على نتنياهو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رد فعل ناري لـ محمد سلام بعد هجوم بيومي فؤاد

بملامح متغيرة.. ظهور صادم للفنانة سميرة محسن في مؤتمر مهرجان شرم الشيخ

اكتشاف حقنة تحارب السرطان | اعرف القصة

ابنه الشهيد فوق ذراعيه.. رسالة مؤثرة من أب فلسطينيي في قطاع غزة..فيديو

فيديو

أسرتها استشهدت .. فنانة سورية تعلن تعرض عائلتها لقصف الاحتلال بغـ..زة

شاهد.. مقطع فيديو تنفطر له القلوب لرد فعل طفل فسطيني

محمد سلام يرد على شائعة استبعاده من مسلسل أمير كرارة الجديد

مقطع فيديو يثير الجدل للحظة اعتقال "أيقونة فلسطين".. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

اﻟﻤﺰﻳﺪ