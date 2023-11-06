نداء عاجل من الأمم المتحدة بشأن الوضع الإنساني المتردي في غزة

قالت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الأثنين، إن هناك حاجة ملحة لتوسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية لتلبية الاحتياجات وإنقاذ الأرواح في غزة.

وأصدرت 18 وكالة أممية بيانا مشترك، في وقت سابق من اليوم، بشأن الوضع الإنساني المتردي الذي يعاني منه المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة بسبب العدوان الإسرائيلي والقصف المتواصل على القطاع.

وقال البيان المشترك لـ 18 وكالة أممية، إن 30 يوما مرت وطفح الكيل ويجب وقف إطلاق النار فورا في غزة.

وأضاف البيان المشترك، أن عمليات القتل المروعة للمدنيين في غزة والحرمان من الغذاء والماء والوقود أمر يثير الغضب.

ولفت إلى أنه من غير المقبول محاصرة شعب غزة بأكمله وتعرضه للقصف في المنازل والملاجئ والمستشفيات ودور العبادة، كما أن أكثر من 100 هجوم تعرضت لها المرافق الصحية في قطاع غزة منذ بدء الحرب.