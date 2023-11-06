خلاف كبير بين أمريكا وإسرائيل بسبب الضحايا المدنيين في غزة

ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، نقلا عن مصادر، أن هناك خلاف بين أمريكا وإسرائيل حول مسألة الخسائر المدنية المقبولة في الهجمات على قطاع غزة.

وأوضحت “واشنطن بوست”، نقلا عن مصادر، أنها “لا تعلم كيف يقيم قادة الجيش الإسرائيلي الحد المقبول للضحايا المدنيين خلال الهجمات على في قطاع غزة”.

وأضافت أن السلطات الأمريكية تصر على إبقاء الخسائر في صفوف المدنيين عند الحد الأدنى.

وحسب “واشنطن بوست”، قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، إن الجيش الإسرائيلي خفض عدد الغارات الجوية في غزة في الأيام الأخيرة، وهو ما قد يشير إلى أن إسرائيل تستمع لأمريكا.

وأضاف المصدر، أنه “في الوقت نفسه لا تزال الهجمات الجوية تؤدي إلى خسائر فادحة”.

وقال مصدر آخر، إن “تقييم إسرائيل لمستوى "مقبول" من الضحايا المدنيين يختلف عن تقييم أمريكا”.