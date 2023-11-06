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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

البقرة الحمراء.. أزهري يكشف مخطط اليهود لهدم المسجد الأقصى.. فيديو

المسجد الأقصى
المسجد الأقصى

كشف الشيخ إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، رأي الشريعة الإسلامية في ما يحدث في قطاع غزة، ومخطط الجماعة المحتلة لهدم المسجد الأقصى.

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أحد علماء الأزهر يكشف حقيقة اليهود وتاريخهم: لعنهم الله وكتب عليهم الشتات

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أزهري: يهود إسرائيل عصابات منظمة ليس لهم علاقة باليهودية الصحيحة.. فيديو

وأكد الشيخ إبراهيم رضا، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن عقيدة الفلسطينيين خاصة والمسلمين عموما بقدسية المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

 

وأشار العالم الأزهري إلى أن اليهود يعتقدون –وفقا للصهيونية المخابراتية- ولادة البقرة الحمراء وبناء ما يسمى بالهيكل الثالث في موقع المسجد الأقصى بالقدس، ويعجل بناء الهيكل بقدوم ملك اليهود المنتظر.

 

وأوضح العالم الأزهري أن اليهود نقلت 5 بقرات حمراء اللون  معدلة وراثية آتية من تكساس الأمريكية، تمهيدا لذبحهم وتلطيخ التراب بدمها لتكون علامتهم المنتظرة.

 

وتابع: جاء موعد حدده الكنيست لهجوم المستوطنين على المسجد الأقصى لتنفيذ عمليتهم، حتى بدأت عملية طوفان الأقصى التي قال الله عنها في كتابه الكريم : «وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى».

 

الأقصى المسجد الأقصى الشيخ إبراهيم رضا الأزهر

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