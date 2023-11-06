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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحد علماء الأزهر يكشف حقيقة اليهود وتاريخهم: لعنهم الله وكتب عليهم الشتات

إبراهيم رضا، أحد
إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف

قال الشيخ  إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، إن الرسول عليه السلام التزم في المعاملة مع أهل الكتاب خاصة اليهود بما نزل من السماء.

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وأضاف خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "مصر هي الدولة التي لم تعتدي على أي دولة سواء تدين بالإسلام أو إي ديانة".

وأشار: "الرسول عليه السلام جمع يهود المدينة وأبرم معهم اتفاقية سياسية تنص على أن لنا ما لهم وعليا ما عليهم وهو أول اعتراف إسلامي بحق المواطنة".

وأوضح: "كانت البداية احترام وتبادل على أسس واعتبارات فيها كلمة وأمانة وشرف التزم بها النبي ولم يلتزم بها الطرف الآخر"، لافتا: "اليهود في معاملتهم أهل جدال حيث قتلوا الأنبياء، والقرآن يؤكد لنا أن المجالدين من بني إسرائيل قتلة للأنبياء وكانوا من المفسدين في الأرض".


وتابع الشيخ  إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف،: "يقال أن عدد الأنبياء الذين قتلوا على يد اليهود فاق الـ 20 ألف نبي ورسول كانوا يقتلون على يد اليهود.. الله لعنهم وكتب عليه الشتات في الأرض".

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