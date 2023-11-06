الجارديان: تخوفات في فرنسا بعد انتشار رسومات لنجمة داوود على منازل اليهود

قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين إن فرنسا سجلت أكثر من ألف عمل معاد للسامية منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر الماضي.

وقال دارمانين لقناة فرانس 2 التلفزيونية إن "عدد الأعمال المعادية للسامية قد انفجر"، مضيفا أنه تم اعتقال 486 شخصا لارتكابهم مثل هذه الجرائم، من بينهم 102 أجنبي.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، هاجمت إسرائيل قطاع غزة، فقامت بقصف العديد من المباني والمناطق، ووفقاً لوزارة الصحة التي تديرها حماس في غزة، استشهد أكثر من 9700 شخص، معظمهم من النساء والأطفال.

ويقدر عدد السكان اليهود في فرنسا بأكثر من 500 ألف، وهو الأكبر في أوروبا وثالث أكبر عدد في العالم، بعد إسرائيل والولايات المتحدة.

قال قائد شرطة باريس لوران نونيز أمس الأحد إنه تم تسجيل 257 عملا معاديا للسامية في منطقة باريس وحدها، وتم اعتقال 90 شخصا، بحسب تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية اليوم الأثنين.

ويحقق المدعون العامون في باريس بالفعل في طلاء العشرات من نجوم داود على المباني في جميع أنحاء المدينة وضواحيها الأسبوع الماضي.

ونددت عمدة مدينة بيزانسون الشرقية أمس الأحد بما قالت إنها موجة جديدة من الكتابات المعادية للسامية، بعد ظهور المجموعة الأولى في 31 أكتوبر.

وقالت آن فيجنوت: "إننا نشهد تصاعداً في أعمال العنف في محتوى الرسائل"، مشيرة إلى أن مثل هذا السلوك يمكن ملاحقته قضائياً.

وجاءت التطورات في فرنسا في الوقت الذي أدانت فيه المفوضية الأوروبية قفزة معاداة السامية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي منذ اندلاع الحرب في غزة، قائلة إن "اليهود الأوروبيين اليوم يعيشون مرة أخرى في خوف".

وقالت اللجنة في بيان لها: “لقد وصل ارتفاع الحوادث المعادية للسامية في جميع أنحاء أوروبا إلى مستويات غير عادية في الأيام القليلة الماضية، مما يذكرنا ببعض أحلك الأوقات في التاريخ”، مستشهدة بحوادث معادية للسامية في النمسا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا، بالإضافة إلى "المتظاهرين الذين يرددون شعارات الكراهية ضد اليهود".