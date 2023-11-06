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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمود الهباش: نرفض الإملاءات ونستطيع إدارة شئوننا

محمود الهباش
محمود الهباش

قال الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، نرفض الاملاءات ونستطيع إدارة شؤوننا الداخلية، فيما يخص ادارة قطاع غزة.

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الهباش: الاحتلال يعمل وفق خطة معلنة تهدف لإنهاء الوجود الفلسطينى فى غزة


وأضاف محمود الهباش، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، أن هناك ما يتردد بشأن  توسيع منظمة التحرير الفلسطينية كي تضم كافة الفصائل ومنها حماس والجهاد وتقوم بتشكيل حكومة جديدة تتولى الإدارة في قطاع غزة.

تابع الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، أن لدينا كل القدرة والحكمة لإدارة أمورنا وترفض اي تدخل في مستقبل فلسطين وغزة بشكل قاطع.
 

الهباش التحرير الفلسطينية الدكتور محمود الهباش الاعلامية لبني عسل الرئيس الفلسطيني منظمة التحرير مستشار الرئيس الفلسطيني

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