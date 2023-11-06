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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تصميم غاية في الأناقة.. تسريبات تكشف ألوان هواتف سامسونج Galaxy S24

تسريبات تكشف ألوان
تسريبات تكشف ألوان هواتف سامسونج Galaxy S24

كشفت تسريبات جديدة عن تصميم وألوان هواتف Galaxy S24 الرائدة، والتي تعتزم شركة سامسونج الكورية الجنوبية إطلاقها مطلع العام المقبل 2024، حيث من المقرر أن تحدث الهواتف ضجة كبيرة في السوق العالمية باعتبرها مُرشحة لأفضل هواتف أندرويد. 

 

وبحسب موقع PhoneArena فإن سلسلة هواتف سامسونج Galaxy S24 ستنطلق بـ 6 خيارات لونية تتنوع بين الأسود، والرمادي، والبنفسجي، والأصفر، والأخضر، والأزرق، والبرتقالي. 

كما يشير التقرير إلى هاتف Galaxy S24 Ultra الأفضل في المجموعة سيصل بإصدار ذهبي حصري مع إطار ذهبي أيضا في الوسط.     

 

كما سيحصل هاتف Galaxy S24 Ultra على خيارات اللون الأسود، والرمادي، والذهبي/ والبنفسجي الجديد، كما يمكن رؤية هاتفي Galaxy S24 و+Galaxy S24 في الخيارين الأصفر والبنفسجي على التوالي.  

ومن المتوقع أن تعلن شركة سامسونج عن تشكيلة Galaxy S24 في 17 يناير المقبل، كما ذكرت تقارير سابقة أن هاتف Galaxy S24 Ultra سيكون أول هاتف ذكي من سامسونج يحتوي على إطار خارجي من التيتانيوم.  

 

وستعمل سلسلة هواتف سامسونج Galaxy S24 بمعالجات من نوع  Snapdragom 8 Gen أو Exynos 2400، مع بطارية عملاقة سعة 5000 مللي أمبير في الساعة، مع واجهة  تشغيل للسوفت وير One UI 6، وإصدار نظام Android 14.  

 

 

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